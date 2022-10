CCOO y UGT recuerdan a Moreno que "no es el príncipe azul" y le exigen medidas para quienes no llegan a fin de mes

CÓRDOBA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha recordado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "él no es el príncipe azul de Andalucía", sino que se debe a todos los andaluces "y especialmente a los trabajadores", lo que ha llevado, por su parte, a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha exigirle que "medidas importantes para disminuir el sufrimiento de las familias andaluzas que no llegan a final de mes", porque "ese es su trabajo, y no airear la mayoría absoluta" del PP-A.

Así lo han afirmado ambas líderes sindicales andaluzas en Córdoba, donde han participado, junto a los secretarios generales a nivel nacional de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, en una asamblea para la movilización que ambos sindicatos han convocado en Madrid para el próximo 3 de noviembre, bajo el lema 'Salario o conflicto'.

A este respecto y tras criticar la actitud de la patronal y su negativa a negociar un incremento salarial acorde al coste de la vida, Nuria López ha criticado que Moreno diga "que no tiene responsabilidad ni competencias para complementar las ayudas del Gobierno de este país, que, aunque sea insuficiente, algo está poniendo para que las familias trabajadoras soportemos la inflación", mientras que el Gobierno andaluz del PP no actúa, aunque "sí que tiene competencias", por ejemplo, "en materia de vivienda, de transportes y también para exigirles a las empresas que paguen" a sus trabajadores de acuerdo a lo que recogen "los convenios, y para que suban los sueldos de sus trabajadores".

Para López la Junta lo tiene fácil, "que se deje ya de darle tantas ayuda a las empresas a fondo perdido" e inste, "de una vez por todas, a las empresas a las que da dinero público, a que cumplan con el convenio colectivo y con la subidas salariales", porque "ya está bien" que el presidente andaluz se dedique "a contarnos cuentos de hadas", porque "él no el príncipe azul de Andalucía", sino que "es el presidente de todos los andaluces, y las familias trabajadoras lo están pasando muy mal, y queremos que en Andalucía haya un plan para que se amortigue la subida de la inflación, y para que las empresas cumplan su parte del trato que les corresponde subiendo los salarios".

También es tiempo, según ha señalado, "para que el Gobierno de la Junta de Andalucía contenga los precios de las viviendas públicas, ponga recursos en los transportes público, ayude a las familias trabajadoras", tanto "a las que lo pasan muy mal porque no tienen un trabajo, pero también a las que trabajamos y no llegamos a final de mes", porque "ya está bien de cuentos de hadas", según ha insistido, y de que Moreno se presente "como el príncipe azul de Andalucía", cuando lo que tiene es "una responsabilidad con los 8,5 millones de andaluces y especialmente con los trabajadores de esta tierra".

Por su parte, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha recordado que "Andalucía tiene una inflación del 9,2 por ciento que y la subida media de los convenios es del 2,33 por ciento, ha emplazado a la patronal a que le explique "cómo va a llegar una familia andaluza a final de mes con una pérdida adquisitiva de más de un siete por ciento, cómo se llena el depósito de la gasolina, cómo se llena la nevera o el carro de la compra", y por eso la actitud de la patronal "es totalmente inadmisible, y más cuando el otro día conocimos los datos de pobreza y exclusión social en Andalucía, que son devastadores".

Junto a ello, Castilla ha señalado que los sindicatos, por su "labor constitucional", esperan "conocer en breve los presupuestos de la Junta de Andalucía" para 2023 y, a este respecto, ha hecho un "aviso a navegantes", confiando en que el Gobierno andaluz del PP "no dilate más el poner encima de la mesa medidas importantes para disminuir el sufrimiento de las familias andaluzas que no llegan a final de mes, ese es su trabajo, no airear la mayoría absoluta, sino poner medidas para los que más lo necesitan", en favor de "esa población que cada vez tiene más dificultad para llegar a final de mes".

También ha hecho "una llamada de atención a la patronal, que es cicatera, que no quiere aumentar los salarios, al parecer porque se va a hundir la economía, igual que ocurrió cuando se subió el SMI", según ha ironizado, "porque es evidente que no se ha hundido ninguna economía ni se ha destruido empleo" y, entre tanto, la patronal "tiene la obligación de cumplir con la Ley de PRL, porque es indecente que haya 100 trabajadores en Andalucía que han fallecido en el tajo", de modo "que se pongan las pilas y cumplan ya con la Ley", y mientras "seguiremos con las reivindicaciones, hasta que la patronal sepa que hay que repartir los beneficios y que la clase trabajadora no puede ser la paganini de esta nueva crisis".