CCOO y UGT eligen Jaén como acto central del 1 de mayo para exigir subir salarios, bajar precios y repartir beneficios

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Andalucía han presentado este viernes las movilizaciones en la región para el próximo 1 de Mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, bajo el lema 'Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios'.

Las movilizaciones se desarrollarán en todas las capitales de provincia, así como en Algeciras (Cádiz) y Motril (Granada). El acto central será en Jaén, una provincia "fuertemente castigada por la falta de inversión productiva, por el paro y la estacionalidad en el empleo, que repercute en la pérdida de población que lleva sufriendo desde hace décadas", según ha recogido CCOO-A en un comunicado.

"Aunque se han ampliado y consolidado derechos importantes para los trabajadores, fruto del acuerdo entre el Gobierno de coalición y los sindicatos, las empresas siguen resistiéndose a abrir las puertas a estas reformas y se descuelgan de lo que la propia patronal firmó en el diálogo social. Se niegan a subir los salarios, siguen subiendo los precios, disparando sus beneficios y siguen sin mejorar el empleo", ha advertido la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.

López ha subrayado que "es inadmisible la actitud insolidaria e irresponsable del empresariado de este país que, obteniendo beneficios multimillonarios a costa de subir los precios de forma desorbitada, se niega a subir salarios y se descuelga de los acuerdos". "Ellos son los responsables de que la economía no crezca más y sobre ellos está la responsabilidad de la asfixia que sufren muchísimas familias trabajadoras que tienen serias dificultades para llenar el carro de la compra", ha apostillado.

La líder sindical de CCOO de Andalucía ha señalado que "los trabajadores ya llevamos mucho soportado empezando por la crisis de 2008 que se afrontó por parte del Gobierno de Rajoy con grandes recortes y un enorme sufrimiento para las familias; pasando por la pandemia de 2020 con la paralización de la actividad y en la que, pese a eso, los trabajadores con su esfuerzo siguieron al pie del cañón para que todo siguiera adelante; y ahora no puede ser que con la excusa de la inflación algunos empresarios quieran que soportemos de nuevo una pérdida de derechos y de salario".

CCOO ha puesto en valor las acuerdos alcanzados por el Gobierno de coalición con los agentes económicos y sociales, y el papel de los sindicatos de clase. "Hemos luchado de manera constante y decidida, y fruto de eso hemos conseguido acuerdos que protegen a las trabajadoras y los trabajadores, como los ERTE, la subida del SMI, la recuperación de las prestaciones por desempleo, los planes de igualdad, la Ley Rider y dos acuerdos clave que han mejorado de base el modelo de relaciones laborales y la vida de millones de personas en el país y en Andalucía: la Reforma Laboral y el acuerdo de reforma de las pensiones", ha destacado López Marín.

"No es posible que los márgenes empresariales aumenten, se incrementen las cuentas de resultados y que, frente a eso, los salarios se estaquen o no suban los suficiente para asegurar a las personas trabajadoras un sustento suficiente", ha recriminado López, recordando que el Banco de España ha señalado que el 90% de la subida de los precios se va a beneficios empresariales y no a costes de producción.

Por otra parte, a nivel andaluz, ha puesto de relieve que "la subida de los precios en Andalucía es superior a la del resto del Estado, por eso hacen falta políticas específicas que protejan a las andaluzas y andaluces". "Hace poco más de un mes firmamos con el Gobierno andaluz un Pacto por el impulso de Andalucía que recogía un plan contra la inflación con medidas para las familias trabajadoras y las empresas, que permitirían hacer frente a los efectos de la subida de precios, y que exigimos que se ponga ya en marcha. No puede esperar más", ha apostillado.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO "ARMA SINDICAL"

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha señalado que "la inflación empobrece a las familias mientras los bancos y empresas presumen de beneficios. Mientras en Andalucía seguimos con más de 700.000 personas que no encuentran empleo, el año pasado llegamos casi al 11% de IPC, alcanzamos las dos cifras, y lo curioso es que siempre en Andalucía es superior la tasa de IPC que en el resto del territorio español, sumado a que tenemos unos de los salarios de media más bajos del país". "En UGT nos preocupa la inflación subyacente, los alimentos suben más de un 17%, sube la luz, los carburantes, las cuentas no salen", ha apostillado.

Según ha explicado Castilla, "los sindicatos tenemos un arma, una herramienta sindical, que es la negociación colectiva, a pesar del bloqueo que hay del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La patronal no quiere ni sentarse a negociar". "Hay mucha conflictividad en las empresas en Andalucía, con convenios enquistados que obligan a los trabajadores que tengan que manifestarse en la puerta de su empresa, como es el caso de Amazon", ha precisado.

Por otra parte, ha señalado que son "inaceptables las cifras de siniestralidad laboral que padecemos a diario y la infradeclaración de enfermedades profesionales. 29 personas han fallecido en el tajo en lo que va de 2023". Además, ha lamentado que "hay una brecha salarial de un 21%, las mujeres perdemos más de 5.000 euros al año haciendo el mismo trabajo que un hombre y el 47% de los parados en Andalucía son de larga duración, hay 328.000 familias en esta situación, por eso insistimos que las personas deben ser el centro de las políticas".

La secretaria regional de UGT ha insistido en que desde ambos sindicatos "hemos dicho muchas veces de forma pública y privada a la Junta que exigimos saber dónde van los fondos europeos, porque son fundamentales para la empleabilidad, para cambiar el modelo productivo que tanta falta hace en esta tierra. Asimismo, hemos firmado un pacto con la Junta, el pacto social y exigimos la mejora de la atención primaria y que se retire la orden que tarifica la consulta de atención primaria".

"Cuando se pregunta por la utilidad de los sindicatos se demuestra, en casos como los de Abengoa, que, tras casi ocho años de lucha y reivindicaciones, hemos promovido un acuerdo que va a salvar más de 8000 empleos", ha aseverado.

"DOÑANA NO ES UN COTO"

En relación a la propuesta de Ley acordada por el Gobierno andaluz con Vox para legalizar los regadíos en el entorno de Doñana, López ha remarcado que "es preocupante que el líder la oposición de este país hable de Coto de Doñana", ya que "Doñana no es un coto. Es un espacio natural protegido patrimonio de la humanidad, Clave para el ecosistema de toda la península y con una problemática más seria y profunda que trasciende el mero interés partidista de arrancar un puñado de votos de regantes y empresarios de la comarca".

"Doñana nos afecta a todos, especialmente a las familias y a los trabajadores que, a medio plazo, pueden ver peligrar su medio de vida si el Gobierno andaluz persiste en este camino para acabar secando el acuífero y las marismas", ha destacado, recalcando que "el debate debe ser más profundo y complejo, abordando un cambio de modelo económico que no pivote sobre la extracción insostenible de agua y asegurando que, ese cambio, no lo paguen los trabajadores".

La líder regional de UGT ha recalcado que "Doñana es un patrimonio de la humanidad, es algo muy serio lo del cambio climático y lo de esta sequía". "Este tira y afloja entre partidos espero que no sea por unos cuantos de votos. Es sospechoso esa prisa a un mes de las elecciones municipales", ha añadido.

"No se puede jugar con la sostenibilidad de un espacio como Doñana, el futuro de nuestras generaciones depende de esto, necesitamos una mesa de consenso y buscar la solución ya, que se dejen de tacticismos políticos y que cuenten con nuestra opinión como sindicato de clase", ha concluido Castilla.