CCOO y UGT salen a la calle a informar a la ciudadanía de Córdoba sobre la reducción de jornada a 37,5 horas semanales

CÓRDOBA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han salido este martes a la calle para informar a la ciudadanía sobre su propuesta de reducir la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Así, representantes sindicales se han distribuido por distintos puntos de la capital cordobesa para repartir octavillas informativas en las que se explican los aspectos positivos que esta medida puede acarrear para el empleo.

Tal y como han indicado CCOO y UGT en un comunicado conjunto, los secretarios generales de ambos sindicatos en Córdoba, Vicente Palomares (UGT) y Marina Borrego (CCOO), se han sumado a esta acción previa a la concentración convocada para el próximo día 26 ante las sedes de las patronales, en el caso de Córdoba, ante la sede de CECO.

La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha señalado que "hace 40 años que se estableció la jornada laboral de 40 horas, y ya toca, porque el mundo laboral ha cambiado mucho. Estamos en la era de la digitalización, de la IA, y gracias a estos avances las empresas están produciendo más que nunca y es la hora de que esa riqueza se reparta y llegue a los trabajadores y trabajadoras".

"No pedimos más dinero, pedimos menos horas por el mismo dinero y de esa forma, gran parte de la contratación a tiempo parcial se podrá convertir en contratación a tiempo completo y en vez de cubrir las necesidades de producción a base de horas extra, se generará más contratación", ha asegurado.

El secretario General de UGT Córdoba, Vicente Palomares, destacó que "la postura de la patronal no se entiende porque no estamos tan lejos, por no decir que hay fórmulas de aplicación de éstas 37,5 horas mediante el cómputo anual".**Palomares, que subrayó la importancia de la medida para cuestiones como la conciliación de la vida familiar y laboral, incidió en "la necesidad no sólo de su aprobación, sino también la de llevar a cabo un control efectivo para su correcto cumplimiento en las empresas".

De esta forma, ambos sindicatos han insistido en que la medida de reducir la jornada laboral "no solo no tendrá consecuencias negativas en el empleo; tras la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional, muchos fueron los que dijeron que tendría una repercusión negativa y se perderían puestos de trabajo, sucediendo, posteriormente, justo lo contrario. Lo mismo auguramos, desde CCOO y UGT, con esta importante y necesaria decisión con la que España debe decidir qué camino elige para que las empresas sean rentables".

Y ese camino debe pasar por "pagar buenos salarios con jornadas más reducidas e invirtiendo en formación, en tecnología, en digitalización. Nuestro sistema productivo debe favorecer aquellas empresas que en el futuro van a ser rentables. Este es un sistema alternativo a los viejos sistemas de explotación", han afirmado.

Así, UGT y CCOO van a exigir a los grupos políticos y demás actores que avalen una reducción legal del tiempo de trabajo y a continuar con la campaña de movilización, que tendrá continuidad el próximo día 26 con una concentración ante CECO.