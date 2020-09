CCOO urge a la Junta a poner en marcha las medidas acordadas para la reactivación económica de Andalucía

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha urgido a la Junta andaluza a poner en marcha las medidas acordadas para la reactivación económica de la comunidad autónoma, en el marco de una entrevista radiofónica en la que ha abordado temas de actualidad como la vuelta presencial a las aulas.

"Nos preocupa que todavía hoy no haya instrucciones claras ni una planificación exhaustiva. No se sabe qué hacer cuando haya un brote en un centro: a día de hoy creemos que la seguridad en las aulas no está garantizada. Nos sorprende este vacío y esta improvisación cuando se han tenido tantos meses para planificar", ha señalado López en una entrevista con la SER.

La secretaria general de CCOO-A ha afirmado que las medidas de seguridad no acaban en el aula y ha llamado a reforzar los servicios auxiliares y de limpieza, PUES "de igual manera que se refuerzan docentes hay que reforzar la limpieza, porque estas trabajadoras y trabajadores son la primera línea de contención a la propagación del virus".

Sobre las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en las que aludía a la libertad de los padres y madres de no llevar a sus hijos a clase, López ha sido contundente al afirmar que "como se garantiza la igualdad de oportunidades es con la presencialidad. La responsabilidad de un vicepresidente le debe obligar a no meter miedo a las familias para que no lleven a sus hijos a los colegios porque la Junta, de la que él es vicepresidente, no ha dispuesto un plan claro y sin garantías para una vuelta al cole segura".

López ha mostrado también su preocupación por el "colapso" de la atención primaria en Andalucía. "La atención primaria está teniendo problemas serios que veníamos denunciando desde hace tiempo cuando comenzaron los recortes. Esos recortes provocan el colapso de hoy; si la atención primaria se colapsa, se resiente todo el sistema público sanitario y los problemas de salud se agravan".

ALIANZA POR ANDALUCÍA

Los agentes económicos y sociales suscribieron un acuerdo el pasado 30 de julio con el Gobierno autonómico que sentaba las bases para la reactivación económica y social de Andalucía. Desde entonces, lamenta la secretaria general de CCOO-A, "la Junta no ha avanzado nada, lleva un mes de retraso en poner en marcha acuerdos ya firmados".

Ha apuntado que "nos lleva a dudar el hecho de que, por ejemplo, pongan en marcha un protocolo frente al covid-19 en el sector del campo y no cuenten con la representación legítima de los trabajadores, lo que le resta credibilidad y consistencia a la acción de Gobierno".

En la entrevista, la líder sindical ha señalado que "es la primera vez en nuestra historia que se afronta una crisis económica de envergadura por una vía que no es la de los recortes". No obstante, según ha subrayado, "tiene que seguir haciéndose un esfuerzo por ampliar los ERTE a otras actividades y extenderlos hasta final de año.

"Ese es el camino, porque si esto es algo temporal hay que adoptar medidas para evitar que las empresas desaparezcan y se destruya tejido productivo como ocurrió en la anterior crisis", dice CCOO, que urge al Ejecutivo andaluz a que ponga en marcha las instrucciones para los ERTE de rebrote que ya funcionan en otras comunidades autónomas.

Ha reconocido que "hay prestaciones que está costando que despeguen. Si hay poco personal en los servicios públicos de empleo, para tramitar estas ayudas, por ejemplo, habrá que hacer ofertas extraordinarias para reforzar esos servicios u otros que se demuestren necesarios. En una situación de emergencia como esta contribuiría a disminuir el paro y a que todo siga funcionando".