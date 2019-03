CCOO valora el acuerdo sobre días adicionales de vacaciones pero pide al SAS que "garantice la contratación en verano"

Publicado 14/03/2019 18:51:19 CET

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha valorado el acuerdo de los días adicionales de vacaciones para los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud aprobado por unanimidad este jueves en la Mesa Sectorial de Sanidad, porque supone "una mejora de derechos para los trabajadores", pero ha pedido al SAS que "se garantice la contratación de personal en verano".

Así lo ha indicado a Europa Press el responsable de Negociación Colectiva de la FSS-CCOO, Jesús Cabrera, que ha añadido que el SAS ha reconocido que "hay un retraso importante" con respecto a la convocatoria de traslados y "su intención es convocar los traslados lo antes posible". Para ello, explica que se ha convocado una mesa para negociar baremos y plazas el próximo 21 de marzo y que han pedido que "se garantice un número importante de plazas a convocar, como mínimo en torno a las 10.000".

Respecto a la OPE 2013-2015, CCOO ha apuntado que el SAS ha indicado que "de aquí al 30 de junio se sacarán los listados de la inmensa mayoría de las categorías". Además, el sindicato ha destacado su demanda de que, para las próximas convocatorias o para las que se están realizando, "se dispongan de más recursos materiales y humanos para que se agilicen las evaluaciones por parte de los tribunales".

Igualmente, la central sindical asegura que el SAS "ha propuesto otra mesa de negociación para que haya baremos más simples", tal y como "hemos peido en reiteradas ocasiones", puntualiza, y señala que la Administración ha indicado "la necesidad de unificar los baremos de los procesos selectivos (OPE y Bolsa)" y que su "objetivo es que el trabajo concluya antes del 1 de junio de 2019".

Sobre el proceso de integración de las empresas públicas en el SAS, CCOO ha explicado que la intención del SAS "es que no sea de inmediato y haya negociación con los representantes de los trabajadores" y ha aplaudido que "haya asegurado que no va a haber ni privatización ni pérdida de empleo". "Hemos pedido que este proceso se realice con todas las garantías y que no suponga pérdida de derechos de los trabajadores", apostilla.