CCOO-A valora como "positivo" el pacto de Sánchez por el cambio climático y pide a la Junta más medios contra incendios

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha calificado este miércoles de "positivo" el pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para combatir el cambio climático en plena ola de incendios, y que deja en la comunidad autónoma varios cientos de hectáreas calcinadas.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Nuria López ha reclamado al Ejecutivo de Juanma Moreno "más plantillas y mejor dotadas" para poder "trabajar todo el año en las tareas preventivas y de acondicionamiento" de los montes, punto éste en el que ha recordado la petición hecha de una nueva ley que "realmente se adapte a las necesidades que tiene Andalucía".

La secretaria general de CCOO-A ha instado a poner en marcha "medidas concretas que vengan a mitigar el impacto directo del cambio climático, pero también que sean a medio y largo plazo para que el conjunto de los actores podamos estar en mejores condiciones para afrontar los riesgos" en materia de incendios. Sobre la ola actual de fuegos, López ha realizado un "reconocimiento expreso a los compañeros que están trabajando no sólo en los incendios de Andalucía sino también en otros lugares de España siendo solidarios".

Ha recordado las reivindicaciones de los bomberos forestales andaluces que han padecido una "temporalidad abrasadora". Reclamaciones tras las que se ha logrado el cumplimiento de los compromisos adquiridos, como el del contrato de las plantillas durante doce meses completos. "Y ha costado", ha apuntado Nuria López, para la que las 4.700 personas personas actuales son "insuficientes", al tiempo que ha defendido que "hay que dotarlas con mucha mayor capacidad".

La falta de personal y el abandono del entorno rural "contribuyen enormemente" a la situación. Por eso, CCOO-A ha reclamado empleo para "fijar la población al territorio" y servicios públicos. "Es el empleo en el campo y en otros sectores como la industria y los servicios públicos los que arraigan a las personas a los territorios. Es necesario dar una pensada importante a cómo se encuentran los servicios públicos en Andalucía, y no solamente en las épocas estivales", ha apostillado.