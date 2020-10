CCOO velará en el concurso de acreedores de Dentix por "mantener los puestos" de sus más de 3.000 profesionales

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO de Dentix aclara que el concurso de acreedores en el que voluntariamente se encuentra la empresa "no supone en el cierre de las clínicas ni la liquidación de la empresa", ya que en la actualidad la mayoría de los centros permanecen abiertos y dando servicio, toda vez que asegura que velará por "mantener los puestos de sus más de 3.000 profesionales".

Así, CCOO indica en un comunicado que se personará en el proceso concursal en representación de sus afiliados siendo plenamente consciente de que ahora se abre un período en el que, una vez nombrado el administrador concursal, se presentarán las ofertas de compra de la compañía en el seno del propio concurso donde se resolverá la situación de continuidad de la empresa o de su liquidación.

"Este sindicato negociará activamente para conservar el mayor número de puestos de trabajo y en las mejores condiciones posibles, para permitir la viabilidad de esta empresa en beneficio de la no destrucción de masa de empleo", afirman desde CCOO.

Asimismo, la Sección Sindical de CCOO pone en valor el "compromiso" de los profesionales de esta empresa, personal sanitario y no sanitario, con los pacientes, "trabajadores que continuarán en sus puestos de trabajo a pesar de no cobrar sus salarios, de sufrir agresiones y de soportar no sólo la presión de la empresa sino también de los pacientes, poniendo en riesgo su salud física y mental hasta que los medios a su disposición se lo permitan".

Y es que desde el sindicato se denuncia que el personal de Dentix "lleva meses viviendo situaciones muy desagradables desde el mes de febrero cuando el fondo KKR se retira de la compra de la empresa y la imagen de la empresa sufre un daño irreparable, creando una gran incertidumbre entre los pacientes".

Añade que posteriormente, debido al estado de alarma decretado por el Gobierno y ante la escasez de EPIs --equipos de protección individual-- en el mercado, Dentix "se ve obligada a cerrar sus clínicas por no poder prestar sus servicios con total seguridad tanto para su plantilla como para sus pacientes", hecho denunciado por CCOO en su Comité de Seguridad y Salud.

En ese momento, el sindicato agrega que "prácticamente la totalidad de la plantilla entra en un ERTE total de suspensión de contratos" y que se sienta a negociar un ERTE por causa organizativas de cara al futuro.

Lamenta que la empresa, "que acarreaba ya problemas económicos derivados de la huída de KKR, no abona a sus trabajadores la nómina del mes de marzo, lo que se suma a los impagos de la parte del variable de los salarios desde el mes de enero, en algunos casos desde diciembre", y ha recordado que "se han convocado concentraciones que posteriormente se aplazan para negociar un pacto para la viabilidad de la empresa en el que se incluía el pago de esta deuda".

CCOO explica que cuanto se retoma la actividad en las clínicas en la "nueva normalidad", los trabajadores de Dentix "se reincorporan a sus puestos de trabajo aún sabiendo que la empresa no va a abonar la deuda contraída con su plantilla", y que esta "no se comunica" con sus trabajadores "ni tampoco con su representación legal a pesar de que CCOO tiene 105 delegados en la empresa". Aún así, destaca que la plantilla "ha permanecido estoicamente en primera línea para intentar dar el mejor servicio en aras de demostrar su profesionalidad".