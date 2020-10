CEA apoya las medidas que "beneficien la salud pública" y habla de pérdida de 20.000 empresas y autónomos por Covid

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha expresado el apoyo de esta organización empresarial "a las medidas que beneficien la salud pública", sobre las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz de cierre perimetral de la comunidad y provincias ante el Covid, con la exigencia de que se traten de "medidas que no supongan una paralización total".

González de Lara ha cifrado el impacto de la crisis ocasionada por el coronavirus en la actividad empresarial en Andalucía, que ha situado "entre 15.000-20.000 empresas y autónomos que han cesado su actividad", aunque ha apuntado que "muchas de ellas son recuperables".

En una entrevista con el programa El Mirador de Canal Sur Radio, el presidente de la CEA ha sostenido que "compatibilizar es posible" en referencia a las medidas de prevención de salud pública y las restricciones a la actividad económica que comportan, por lo que ha apelado a "medidas de menor impacto posible".

El presidente de la CEA ha estimado que las últimas medidas del Gobierno andaluz "van en esa línea" por cuanto ha estimado que "están intentando que las medidas ayuden a que las empresas estén abiertas" tras advertir de que "la mitad de las pymes andaluzas y españolas tiene en riesgo su supervivencia".

"Andalucía es tan grande como Portugal, es muy heterogenea, no es fácil, apoyamos las medidas que toma la Junta de Andalucía", ha afirmado González de Lara.

González de Lara, que ha defendido "la corresponsabilidad de las empresas" en tanto que "los empresarios están muy mentalizados con la aplicación de los protocolos oportunos", ha insistido en "ayudar a que las empresas no cierren" por cuanto ha indicado que "esto pasará y será difícil recuperar el tejido".

Tras argumentar que "la incertidumbre política no suma" y reclamar "a la clase política altura de miras" y lamentar "la falta de esa visión de Estado" como consecuencia de medidas contradictorias entre comunidades autónomas, el presidente de la CEA ha sostenido, en el contexto de la presentación de los Presupuestos General del Estado y la inminente de las cuentas de la Junta de Andalucía, que "pido a los buenos gestores políticos que generen confianza en los contribuyentes, la ejecución correcta del Presupuesto, el control del endeudamiento", a lo que ha sumado "poner en carga proyectos inversores, contar con fondos europeos".

"Echo en falta a nivel nacional estas medidas", ha apuntado al tiempo que ha reprochado que en España "la presión fiscal es un 8% mayor que el resto de países de la Unión Europea".

González de Lara ha sostenido que "no ha habido piedad fiscal con las pymes, los autónomos y las empresas en general" tras relatar que "ha habido aplazamientos de pagos trimestrales, pero no exoneraciones".

El presidente de la CEA ha trasladado "su mano tendida al Gobierno andaluz" y ha elogiado el esfuerzo de contar con "tres presupuestos en año y medio", ha abogado por hacer de Andalucía "un territorio competitivo con una fiscalidad favorable que no penalice el ahorro". "La presión fiscal conduce al desconcierto", ha apostillado.

González de Lara, quien ha sostenido que "no se puede improvisar un modelo productivo y no me canso de repertir que más que cambiar de modelo se trata de hacer más productivo el modelo", ha reclamado a la Administración que "hace falta que ayude, que se transforme, que simplifique trabas" tras advertir de que "el 40% del personal sigue teletrajando".

"De nada servirán los fondos europeos si van a coger el camino de siempre: preséntelo que ya veremos la tramitación", ha apostillado.