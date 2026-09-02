CEA defiende la evolución del empleo en Andalucía respecto al año pasado pese a la subida del paro en agosto

Archivo - El director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba. - CEA - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha valorado positivamente los datos del paro registrados en agosto en la comunidad andaluza respecto a 2025, pese a que se ha registrado una subida de 3.394 desempleados en comparativa con el mes anterior.

"Podemos identificar alguna lectura más positiva en una comparativa interanual con respecto a 2025 donde hay una bajada del paro en Andalucía, sobre todo del 10,5 por ciento, la mayor en los últimos cuatro años", ha detallado el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA en un audio remitido a los medios.

Asimismo, ha defendido que es habitual en esta época del año "se desinfle" para adecuarse a la demanda de actividad "donde el sector Servicios y turístico tiene mayor peso específico".

En contexto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al hilo, en materia de contratación ha afirmado que "podemos identificar que respecto a hace un año hay un ocho por ciento más de contratos indefinidos", motivo por el que ha destacado el "esfuerzo empresarial" por "seguir apostando por el empleo estable".

"En cualquier caso, para conseguir una mayor estabilización del mercado de trabajo, las empresas necesitan un marco normativo claro que ofrezca seguridad jurídica y no sobredimensione los costes laborales", ha agregado el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA.

En esta línea, ha señalado la necesidad de un contexto económico y político "en el que se genere confianza y no incertidumbres" y ha urgido a una "negociación colectiva menos endogámica y más abierta a posibilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas que están en desempleo".