La CEA destaca la importancia de la colaboración público-privada en la transformación digital de las pymes andaluzas

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) andaluzas a asumir los retos de la transformación digital.

"Para nosotros como Confederación de Empresarios es un orgullo que OnTech como clúster de toda Andalucía y uno de los más importantes en materia de tecnología y digitalización impulse esta nueva iniciativa porque ayuda sobre todo a la pequeña y mediana empresa", ha señalado González de Lara, al tiempo que ha afirmado que dichas empresas son "la gran base del tejido empresarial de Andalucía", y ha incidido en que estas ayudas permiten "que se pueda encardinar y se pueda, de alguna manera, asumir los retos de la transformación digital", según ha señalado durante su atención a medios en la inauguración del II Fórum OnTech Connect.

El presidente de CEA ha añadido que se trata de una transformación digital que tiene "sus luces y sus sombras" porque "empresas que tienen mayor envergadura mayor capacidad pueden hacerlo con mayor facilidad", por lo que el objetivo es "avanzar ayudar a esas empresas que requieren un mayor apoyo a que puedan superar no sólo los costes de implantación sino buscar los equipos especializados para el impulso de esa digitalización y en definitiva superar retos como puede ser todo lo relativo a la ciberseguridad".

En este sentido, González de Lara ha destacado la importancia de la "colaboración público-privada tan importante, en este caso la consejería de universidad, junto con el sector, con todo lo que es el clúster y todo el tejido empresarial Andaluz que apoyamos y respaldamos este proyecto porque es un proyecto que se ha consolidado ya, que es su segunda edición y que esperamos que tenga una larga vida".

"Yo creo que en un foro como este, en Context Connect, seguro vamos a descubrir nuevas iniciativas, nuevas ideas, pero lo más importante es esa colaboración público-privada", ha asegurado el presidente de CEA.

Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, González de Lara ha agradecido a OnTech "la posibilidad de formar parte de este gran evento, un nuevo evento, este foro de OnTech Connection, donde vamos a poder visualizar lo que son experiencias entre empresas en materia de digitalización, en materia de inteligencia artificial, de Big Data, de computación cuántica, de automatización de procesos y donde de alguna forma se van a poner encima de la mesa cuáles son las nuevas tendencias en materia de digitalización".