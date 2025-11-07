La CEA distingue a la Fundación Sando, Heineken, ML Hoteles y José Luis García-Palacios con los Premios CEA RSE 2025

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) celebra el próximo lunes 10 de noviembre en el Teatro Cajasol de Sevilla, la entrega de los XII Premios CEA en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2025, un reconocimiento al compromiso de las empresas andaluzas con un modelo de desarrollo económico sostenible y socialmente responsable.

Los XII Premios CEA en Responsabilidad Social Empresarial-RSE 2025, en colaboración con la Fundación Cajasol, contarán con la participación del presidente de CEA, Javier González de Lara; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Consejo Empresarial de Competitividad, Innovación y RSE de CEA, Diego Ortiz, y con ellos se rendirá un homenaje a las entidades que, desde distintos ámbitos, representan la excelencia en cuatro categorías: sostenibilidad, comunicación, liderazgo y responsabilidad social.

ML Hoteles será distinguida por integrar de forma transversal en su gestión criterios de sostenibilidad, economía circular y eficiencia energética. Entre sus iniciativas destacan la instalación de energía renovable fotovoltaica, la medición de la huella de carbono, la implantación de medidas para la eliminación de plásticos, la reutilización y tratamiento de aguas pluviales y grises, así como su compromiso ético y sus certificaciones 'Empresa Familiarmente Responsable', y 'S de sostenibilidad', ha destacado la CEA en una nota.

Fundación Sando y la Agencia EFE serán reconocidas por su alianza para ofrecer una formación práctica a periodistas para que se puedan especializar en responsabilidad social corporativa a través de un programa de becas. Este proyecto fomenta la divulgación de la sostenibilidad y la RSE en los medios, contribuyendo a una sociedad más informada y consciente del valor de la empresa responsable.

El jurado ha decidido distinguir a Heineken España por su contribución destacada a la consolidación de la cultura de la responsabilidad social en el tejido empresarial, integrando sus conceptos como ejes estratégicos y generando un impacto positivo en la sociedad y el entorno. "Especialmente relevante es su intensa actividad en cuestiones ambientales, en materia de agua y uso de energía renovable, así como la labor de integración social, laboral y formativa que se realiza a través de la Fundación Cruzcampo", ha señalado la Confederación.

El reconocimiento al liderazgo recaerá en José Luis García-Palacios Álvarez, empresario onubense cuya trayectoria en el sector agroalimentario y financiero representa "un ejemplo de compromiso con el desarrollo sostenible, la defensa del patrimonio ambiental de la dehesa y la promoción del bienestar social y laboral, especialmente en el ámbito de los trabajadores migrantes". Su implicación en entidades como Asaja Huelva, Caja Rural del Sur e Interfresa lo convierten en "una figura clave del tejido empresarial andaluz". Es además presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), miembro del Comité Ejecutivo de CEA y vicepresidente de Cepyme.

Estos galardones alcanzan una nueva edición consolidándose como referente en el reconocimiento de las buenas prácticas empresariales en Andalucía. Con ellos, CEA y la Fundación Cajasol reafirman su compromiso con una Andalucía empresarial sostenible y competitiva, conformando un liderazgo en el que la empresa se reconoce como agente esencial de la transformación social y ambiental, impulsando un futuro más responsable y sostenible.