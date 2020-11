La CEA elogia el incremento de la inversión en el Presupuesto 2021 y acepta "única forma es endeudarse" contra la crisis

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha defendido este lunes sobre el proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2021 "que nos parece bien porque hay una apuesta por la inversión pública" y ha reconocido paralelamente que "la única forma es endeudarse" para superar la crisis económica y social ocasionada por el coronavirus.

"El sistema aguanta por la deuda", ha sostenido Manuel Ángel Martín, quien ha sido el representante de la CEA para explicar la perspectiva del empresariado andaluz durante el trámite de comparecencia de los agentes sociales para evaluar el proyecto de Presupuesto de Andalucía de 2021.

"A ver cuándo se paga", se ha preguntado Martín, quien ha insistido en que "no hay más remedio en un país como el nuestro ya endeudado", mientras se ha preguntado por las fórmulas posibles para gestionar el pago futuro de esa deuda.

"Veremos si hacemos un banco malo", ha apuntado de entrada, para abogar igualmente por otra iniciativa como "encapsular la deuda, transformarla en perpetua".

En su defensa de la inversión pública, el representante de la CEA ha sostenido que "el empleo se genera en el mercado de la inversión, que hacen que el crecimiento sea mayor y que se genere empleo a largo plazo" y ha apuntado que "la inversión regionalizada del Estado en Andalucía también crece".

"La inversión es fundamental porque es pensar en el futuro", ha rematado este razonamiento.

Martín ha reclamado la ejecución presupuestaria tras argumentar la tendencia de la Administración de "preocuparse de los nuevos planes antes que comprobar si los antiguos se han cumplido".

"A nadie le interesa la ejecución", ha sostenido el representante de la CEA, quien ha advertido de que "si no no retorna el dinero" así como que el dinero recaudado a través de "impuestos y préstamos, si no se devuelve ese dinero a la sociedad, no se produce el objetivo de la fiscalidad".

Tras indicar que los más de 40.000 millones previstos por el Gobierno andaluz como Presupuesto de 2021 supone una cuarta parte del PIB de Andalucía, Martín ha reconocido que son la expresión de la Administración pública como "agente prestador de servicios básicos como educación, sanidad y dependencia", aunque ha reclamado su importancia sobre "lo que se haga con las empresas y la economía".

Con la premisa de que el Presupuesto debe generar "certidumbre, credibilidad, y confianza", Manuel Ángel Martín ha concluido que "genera confianza", mientras ha sostenido que su crecimiento es "a costa de la deuda" tantos para los gastos de inversión como para los gastos corrientes.

Martín ha concluido un razonamiento sobre la incidencia de la pandemia de coronavirus para señalar que "la crisis genera nuevas desigualdades, un estado estamental", escenario en el cual ha considerado que "la gente que está más tranquila es la gente como yo, que cobra pensiones, o un sueldo público, o están en política, porque el resto están en el alero".

El representante de la CEA, que ha proclamado que "creemos en el diálogo social porque creemos que es constructivo", ha considerado que "la esperanza es la Unión Europea" tras apuntar que "estamos agarrados", en alusión a España, "a los 140.000 millones", al tiempo que ha situado que "en abril debe estar claro cómo se va a gastar el dinero y cómo se va a hacer el reparto".

Manuel Ángel Martín ha proclamado que "las previsiones las ha marcado la pandemia" y ha estimado que su consideración debe retrasarse hasta conocer datos como la contabilidad nacional del tercer trimestre por cuanto "todo lo demás es hablar por hablar, tiene poca verosimilitud".

A pregunta de la diputada de Vox, Ángela Mulas, sobre la colaboración público privada, Martín ha afirmado que "es positiva" y ha considerado que "es imposible de hurtar que se produce desde el punto de vista del consumo y de la producción", por lo que ha esgrimido un ejemplo de actualidad como el trabajo en las vacunas contra el coronavirus para concluir "si no viene de la colaboración público privada con científicos pagados por el Estado que trabajan con laboratorios privados".

"Es inevitable", ha señalado el representante de la CEA, quien ha dicho que "al Estado lo hemos sobrecargado de labores, tareas", por lo que ha augurado que "como no eche mano de la colaboración público privada no va a funcionar".