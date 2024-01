CEA insta a "seguir avanzando" para propiciar la creación de empleo y generar "confianza e inversión empresarial"

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha instado a "seguir avanzando" en un marco jurídico laboral que propicie la capacidad de creación de empleo por parte de las empresas e incentivos a la economía que "generen confianza y ayuden a la inversión empresarial".

En un audio remitido a los medios tras publicarse los datos de paro de 2023, el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, ha saludado el descenso del paro en términos interanuales y un mayor peso específico de la contratación indefinida. Si bien, ha llamado a "no obviar" que en ambos "se han experimentado una menor intensidad en su evolución a lo largo de este año con respecto a 2022".

Además, Alba también ha puesto en valor el esfuerzo "notable" por parte de las empresas en crear empleo, toda vez que ha dado un toque al Gobierno central ante futuras reformas sociolaborales. "Si tienen un impacto negativo en los costes empresariales, no pueden nunca esperar que vaya a beneficiar el mercado de trabajo", ha advertido.

Por último, ha apuntado que si la contratación indefinida de ocupación no permanente sigue representando el 60% del total de contratación, "esto no se traduce en un incremento de horas de trabajo y, por tanto, no va a mejorar tampoco nuestra economía".