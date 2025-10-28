CEA reclama más diálogo social para abordar el "grave problema" del absentismo laboral y la saturación de red eléctrica

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, antes del acto institucional del Día de la Empresa en Andalucia. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha reclamado más diálogo social para abordar el "grave problema" del absentismo laboral en España, al tiempo que ha incidido en la "necesidad de soluciones a la saturación" de la red energética andaluza, "sobre todo la red eléctrica, que está frenando proyectos y generando demasiadas dudas respecto a futuras inversiones".

"No podemos estar pendientes no solo del cielo para que llueva, para que por fin tengamos esa amenaza resuelta, sino que además se nos suma un nuevo problema que ya llevamos avisando bastantes meses atrás, que es precisamente todo lo que está relacionado con la energía", ha advertido, González de Lara en declaraciones a los medios antes del acto institucional del Día de la Empresa en Sevilla.

En este sentido, González de Lara ha puesto en valor "la fuerza del asociacionismo" y ha incidido que en Andalucía "gozamos de buena salud asociativa, de buena salud urbanizativa".

Asimismo, ha asegurado que "hacer empresa es difícil", pero "no es imposible" y ha manifestado su deseo de que "a través del arrojo, del talento, de la audacia de tantos andaluces, podamos sentir orgullosos de seguir apostando por una Andalucía en positivo y sobre todo por una empresa liderando el futuro".

Además, ha reclamado "mayor equidad" y atención a las inversiones en la comunidad autónoma, especialmente en infraestructuras ferroviarias, viarias e hídricas.

"Hay un apoyo, un respaldo importante a todo lo que significa tener una dirección común y saber dónde debe estar el horizonte y sobre todo alzando la mirada para que Andalucía siga avanzando", ha afirmado.

ABSENTISMO LABORAL

Por otro lado, el presidente de CEA ha asegurado que el absentismo laboral "está restando la competitividad de nuestras empresas" y "limitando mucho la capacidad de gestión de las mismas en el día a día".

"Somos ya el país de la Unión Europea que duplica la media de toda Europa" en absentismo, ha advertido González de Lara en declaraciones a los medios antes del acto institucional del Día de la Empresa en Sevilla, al tiempo que ha señalado que "es la segunda gran factura social que tiene nuestro país después de las pensiones".

"Hay un millón y medio de trabajadores que no van a su puesto de trabajo" de los 22 millones de ocupados que hay en España, ha detallado el presidente del CEA, quien ha lamentado que "325.000 ni siquiera presentan un parte de baja".

Ante esto, ha señalado que se trata de "una indefensión con la empresa enorme" por lo que ha pedido que "se nos cite, se nos siente, en vez de tanta ocurrencia de los lunes, para hablar de absentismo, pero no para culpar a nadie, sino para ver entre todos cómo podemos resolver este problema".

González de Lara ha señalado que "las mutuas pueden tener un gran papel" en el abordaje del absentismo laboral y ha apuntado que "las organizaciones empresariales, las centrales sindicales, dentro de esa mesa de diálogo social, pueden buscar soluciones todos juntos".

"Y por supuesto, lo que esperamos y deseamos que se nos pueda convocar en breve y se nos pueda tener en consideración para intentar reconducir una situación que cada día es más preocupante", ha manifestado.

Según el presidente del CEA, el absentismo laboral es "uno de los principales problemas que nos plantean los empresarios" en la actualidad, junto a "la gestión del talento, la infraestructura" y "el embudo en política energética".