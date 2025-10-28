La CEOE reprocha al Gobierno que tome medidas "sin valorar" los costes y asegura que "queremos subir los salarios"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, segundo por la derecha, entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado este martes que el Gobierno de España "tome medidas sin valorar" el coste que éstas tienen, especialmente, en el ámbito empresarial, y ha subrayado que la patronal quiere "subir los salarios" pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez --Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar-- "sigue subiendo" los costes laborales.

En su intervención en el acto de clausura del Día de la Empresa en Andalucía, Garamendi ha arremetido contra el Ministerio por las medidas que anuncia y que van "en sentido contrario a las agujas del reloj". "A los empresarios nos falta confianza porque algunos no nos hacen gracia" con las medidas que proponen. En relación a los salarios, ha recordado que la postura de los empresarios pasa por pagar el salario bruto a los trabajadores para que estos "sepan realmente el coste laboral".

Así, ha defendido, ésta sería "la mejor manera" de que los ciudadanos puedan "exigir" a las admnistraciones en qué se gastan éstas el dinero. "Si no hubiera habido esa transferencia tan brutal hacia lo público --en forma de más costes laborales e impuestos--, realmente el aumento de los salarios en el bolsillo de los trabajadores estaría muy muy por encima" de lo que se plantea, al tiempo que ha recordado que lo pactado por los sindicatos en materia salarial está por encima del IPC.

El presidente de la CEOE ha recordado que "a mis espaldas" hay 17 acuerdos alcanzados pero hay que "decir que no cuando no toca" y cuando lo que se plantea, a su juicio, busca el "electoralismo". Para Antonio Garamendi es imperativo presentar unos presupuestos estatales. "Si un CEO no los presenta, o dimite o está dimitido", ha puesto como ejemplo en contraposición con lo que ocurre en el Gobierno de España.

A la CEOE, los anuncios de Trabajo --el último encontronazo ha sido en torno a la reforma del despido improcedente-- provocan "desconfianza en el mundo empresarial" porque, además, "se pretenden cambiar las normas por debajo del Congreso", ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante iniciativas legislativas.