CEA y UGT-A se comprometen a impulsar el diálogo social y reducir la siniestrabilidad laboral

Ejecutivas de UGT-A y la CEA durante la reunión. - CEA/UGT

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ejecutivas de UGT Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han mantenido este lunes un encuentro en la sede patronal, donde se han comprometido con el diálogo social para "Mejorar la vida de la ciudadanía andaluza" y a reducir la siniestralidad laboral.

Así lo han señalado en sendas notas de prensa, en el marco de los acuerdos de cooperación y lealtad institucional que mantienen, después de la renovación de la dirección regional de UGT.

Así, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha destacado que "en Andalucía el diálogo es sólido y firme, gracias a la interlocución permanente en distintos foros, basada en el respeto a nuestras posiciones y a la búsqueda del acuerdo, como objetivo fundamental".

"En el consenso están los logros; el diálogo social es la principal infraestructura de un país", ha afirmado.

Por su parte, el secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, también ha incidido en la lealtad institucional, señalando que "trabajamos en el marco del respeto, forjado en la admiración mutua, marcando un modelo de diálogo social y negociación que, en Andalucía, hemos logrado consolidar como piedra angular. La búsqueda del bienestar de los andaluces y las andaluzas, es el camino".

En el encuentro mantenido, UGT Andalucía y CEA han coincidido en el interés compartido de seguir impulsando el actual marco de diálogo social tripartito iniciado en el año 2023 y que mantiene su plena vigencia.

Con la premisa de ser útiles y eficientes, los equipos han puesto sobre la mesa temas que afectan a la vida de los andaluces como la productividad de las empresas como garantía de futuro y seguridad de permanencia de los puestos de trabajo, la lucha contra la siniestralidad; el absentismo laboral; la formación profesional y el empleo; las necesidades de vivienda asequible; la necesidad de potenciar el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos, el Sercla; la mejora de las infraestructuras; la política energética y la necesidad de un modelo de financiación autonómico que garantice unos servicios públicos de calidad.

Ante esto, Martín ha querido resaltar dos temas "que preocupan al sindicato". Así, ha señalado la siniestralidad laboral, para lo que ha pedido más implicación de todas las partes, y ha anunciado actuaciones regionales y provinciales, a lo largo de este año.

Además, ha tratado la vivienda que, asegura "se está comiendo la subida de los convenios colectivos", porque en 2025 la subida se ha quedado en Andalucía en el 2,8%, mientras que, por ejemplo, en Sevilla, la vivienda ha subido un 12%.

El presidente de la CEA, ha reconocido que comparten su preocupación por la alta siniestralidad en Andalucía, y en especial en el aumento de los accidentes laborales derivados de la salud mental y los riesgos psicosociales, sobre todo en los jóvenes.

Finalmente, respecto al absentismo se coincide que es una esfera de trabajo conjunto a desarrollar en un contexto de diálogo social tripartito.

González de Lara ha propuesto consensuar una propuesta común sobre un modelo de financiación autonómica que beneficie a Andalucía y que, mientras no se firme un acuerdo estatal, que el Gobierno aplique el Fondo de Compensación Interterritorial.

Por su parte, el secretario General de UGT Andalucía, ha deseado que se firme pronto el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva estatal, y que, como novedad, patronal y sindicatos mayoritarios en Andalucía puedan estudiar la negociación de un acuerdo similar en el ámbito autonómico.