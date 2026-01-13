CECE Andalucía destaca el acuerdo de jubilación parcial como "un avance" para el profesorado de la concertada

El presidente de CECE Andalucía, Rafael Caamaño, con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo. - CECE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la enseñanza privada y concertada, CECE Andalucía, ha valorado este martes "muy positivamente" el acuerdo alcanzado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para facilitar el acceso del profesorado de la enseñanza concertada a la jubilación parcial con una reducción del 75% de la jornada laboral y contrato de relevo, "una medida que supone un avance relevante para el sistema educativo andaluz".

En una nota de prensa, el presidente de CECE Andalucía, Rafael Caamaño, ha señalado que este acuerdo es "el resultado de un trabajo continuado de diálogo y negociación con la Administración educativa en el marco de los compromisos que venimos firmando para mejorar las condiciones laborales del profesorado y reforzar la estabilidad de los centros concertados".

Caamaño ha destacado que la jubilación parcial aporta "certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación a los centros y al profesorado", y ha subrayado que permite articular "un relevo generacional ordenado, compatible con la calidad educativa y la continuidad de los proyectos pedagógicos que desarrollan los centros".

Desde CECE Andalucía se ha resaltado que esta medida no sólo beneficia al profesorado que se encuentra en la última etapa de su vida laboral, sino que también "facilita la incorporación progresiva de nuevos docentes y la renovación de las plantillas". En este sentido, Rafael Caamaño ha afirmado que "la enseñanza concertada cumple una función pública esencial y necesita herramientas que permitan cuidar a sus profesionales y garantizar la sostenibilidad del modelo".

El presidente de la patronal ha querido "reconocer" el papel de la Junta de Andalucía en la consecución del acuerdo, y ha destacado que "este avance demuestra que el diálogo institucional funciona cuando existe voluntad de entendimiento y una visión compartida del sistema educativo". Asimismo, ha confiado en que el desarrollo del acuerdo se lleve a cabo "con la claridad técnica y el respaldo necesarios" para que los centros puedan "aplicarlo con normalidad y seguridad jurídica", tal y como recoge el texto firmado en el seno de la Mesa de la enseñanza concertada.