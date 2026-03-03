CECE Andalucía refuerza la oferta de actividades extraescolares en los centros privados con un convenio con Docendo

La Federación de Centros de Enseñanza Privada, CECE Andalucía, suscribe un convenio de colaboración con Docendo, entidad especializada en la organización y gestión de actividades educativas y extraescolares. - CECE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Centros de Enseñanza Privada, CECE Andalucía, ha suscrito un convenio de colaboración con Docendo, entidad especializada en la organización y gestión de actividades educativas y extraescolares, con el objetivo de ofrecer a los centros asociados una propuesta que "refuerce su proyecto educativo y facilite la conciliación familiar".

A través de este acuerdo, del que ha informado en una nota de prensa, los centros podrán acceder a un catálogo de actividades extraescolares que abarca disciplinas artísticas, deportivas y tecnológicas, incluyendo programas de robótica, innovación y apoyo educativo. La propuesta pevé distintos modelos de gestión --integral o parcial-- y se adapta a las necesidades específicas de cada comunidad educativa.

En palabras del presidente de CECE Andalucía, Rafael Caamaño, "este convenio responde a una necesidad real de los centros: ofrecer una propuesta extraescolar sólida, profesionalizada y alineada con su proyecto educativo, al tiempo que facilitamos la conciliación de las familias y reforzamos la sostenibilidad organizativa de los colegios".

Por su parte, desde Docendo, su gerente, Rafael Ortega Brazales, ha afirmado que "esta colaboración con CECE Andalucía nos permite poner al servicio de los centros un modelo de gestión contrastado, flexible y de calidad, que aporta valor añadido y libera a los equipos directivos de la carga operativa asociada a las actividades complementarias".

Docendo es una empresa de servicios educativos para centros escolares centrada en la gestión y desarrollo de actividades en la franja de "extraescolares" (previo apertura al colegio, mediodías y tardes) así como períodos no lectivos. Posee adscrita la marca BTLanguages centrada en la enseñanza de idiomas en todos los niveles educativos, adultos y profesorado con preparación para certificados oficiales de diferentes entidades examinadoras.

Con esta iniciativa, "CECE Andalucía continúa reforzando su red de acuerdos estratégicos orientados a mejorar la competitividad de los centros asociados y fortalecer el servicio educativo que estos prestan a las familias andaluzas".