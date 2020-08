CECE-A pide a la Junta que extienda las medidas y ayudas por la pandemia a los centros privados ajenos a fondos públicos

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía y mientras este jueves se reúnen el Gobierno y las autonomías para cerrar cómo afrontar el nuevo curso escolar dada la pandemia de Covid-19 y los conocidos rebrotes, la Federación de Enseñanza Privada en Andalucía, CECE-A, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad educativa asegurando que los centros serán seguros y que para ello trabajará coordinadamente con la Administración, reclamando que se amplíen las medidas y ayudas a los centros y escuelas no sostenidos con fondos públicos.

Y todo ello, ante el inicio de curso con más dificultades y retos de la historia reciente, al menos desde que Andalucía tiene las competencias en Educación. Así, CECE-A ha mostrado su "apoyo y confianza" a la Administración autonómica para que a través de la colaboración y la participación leal, pueda comenzarse un año académico en las condiciones más óptimas para el alumnado, profesorado, familias y equipos directivos.

En tal sentido, ha pedido a la comunidad educativa un "ejercicio corresponsable que garantice un entorno de salud seguro" y ha definido como "aceptables" y en el "buen camino" las instrucciones avanzadas por la Consejería de Educación, cuyas directrices del pasado mes de julio despertaron el rechazo de las direcciones de no pocos centros públicos de educación.

"Es el momento de dejar de lado a la confrontación y mirar de frente al reto de un curso marcado, al menos en su inicio, por el COVID19. Juntos somos más educación, no es el momento de trincheras ni de intereses ajenos a hacer efectivo uno de los derechos universales", sostiene CECE, que además pide a la Consejería de Educación que las medidas y ayudas a los centros docentes con motivo de la crisis sanitaria "se extiendan también a los centros privados que no son sostenidos con fondos públicos".

"Se parte de la base de que el COVID19 afecta a toda la comunidad educativa, con independencia de que la titularidad del centro sea público, concertado o privado. Los riesgos y las actuaciones para entornos escolares seguros no tienen que depender de si se financia con fondos públicos o no. Por eso, creemos que es de justicia que el alumnado, familias, profesorado y personal de administración y servicios de estos colegios o institutos, sientan que la Junta está de su lado, y se involucren con la misma intensidad", enfatiza la entidad.

Asimismo, en el seno de la Mesa de la Concertada, CECE-A ha vuelto a exigir a la Junta que "se corresponsabilice de los gastos de limpieza y desinfección de los centros", pues tal tarea va a suponer "una partida económica importantísima y la administración tiene que ampliar las ayudas a los centros, para hacer frente a las obligaciones extraordinarias que la propia Administración ha impuesto".

En lo que se refiere a las Escuelas de Infantil 0-3 adheridas, también se quiere resaltar un hecho fundamental para la propia seguridad y capacidad de planifición económica del sector.

"Es urgente que se dicten las instrucciones y medidas económicas pertinentes para que no vean disminuida la dotación económica por niño/a prevista, cuando se den casos de "positivos Covid19, que desgraciadamente se darán, y que si no se toman medidas excepcionales, causarán perjuicios económicos imposibles de asumir", señala CECE-A, recordando que la liquidación se hace por día de servicio socioeducativo y, en su caso, estas empresas dejarían de recibir la ayuda de la administración ante casos de positivos, o al tratarse de enseñanza no obligatoria cuando los padres decidan no llevar al alumno sin que medie causa objetiva.