CECO y el Imdeec exponen las conclusiones de los III Encuentros Empresariales de Excelencia de Córdoba

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) han expuesto en la sede de Dobuss las conclusiones, tras su celebración, de la tercera edición de los Encuentros Empresariales de Excelencia, que tienen como objetivo "establecer entre empresas de Córdoba un marco de cooperación en experiencias de liderazgo y excelencia empresarial".

Según ha informado en una nota CECO, el presidente de la misma, Antonio Díaz, ha destacado el alto nivel empresarial de estos encuentros "con empresas de referencia en su sector de actividad, que generosamente han expuesto y mostrado su día a día en la gestión, aportando experiencia y conocimiento a otras empresas. Estamos muy satisfechos y vamos a trasladar este proyecto a la provincia de Córdoba".

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrentr, ha afirmado que "la principal conclusión de estos III Encuentros de Excelencia es clara, la competitividad futura de Córdoba depende de avanzar en la digitalización, apostar por la innovación en los procesos y potenciar el talento. Espacios como este demuestran que el intercambio de experiencias entre empresas genera sinergias que fortalecen nuestro tejido productivo y consolidan una Córdoba más moderna y colaborativa".

Entre las conclusiones más significativas de estos III Encuentros, que comenzaron el 9 de abril y finalizaron el 18 de junio, están la importancia de la innovación y adaptación continua, la importancia de los valores de empresa, de la sostenibilidad, de la IA y las nuevas tecnologías, de la retención del talento, la importancia de la diferenciación y diversificación, y la mejora continua y la estandarización de los procesos. Los protagonistas empresariales de esta edición han sido Hitachi, Facet, Mahou San Miguel, Estudio Dental Eduardo López y San Rafael Motor.