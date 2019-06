Celaá señala que lo "razonable" es que en julio haya investidura

Publicado 13/06/2019 12:41:16 CET

GRANADA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha mantenido este martes que lo "razonable" es que la investidura del presidente sea en julio, si bien ha dicho que desconoce "todavía con cuántos obstáculos" contará el proceso, y si eso podría retrasarla.

Preguntada al respecto por los periodistas en un encuentro sobre Twitter en Granada, Celaá ha indicado que el "máximo deseo" del PSOE sería poder formar Gobierno antes de las vacaciones de verano.

Ha pedido, en cualquier caso, "tiempo al tiempo", en tanto en cuanto la investidura "depende de la actitud que puedan tener las distintas fuerzas políticas".

Para la portavoz del Gobierno, "España está en un momento muy bueno, en una coyuntura económica favorable", y el presidente en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, es "muy respetado, y tiene mucho liderazgo" en la Unión Europea.

Por ello, para Celaá, "merece la pena de que se aproveche todo el tiempo en España" y no estar "al albur" de que no haya investidura "porque las fuerzas políticas de la derecha no quieran responsabilizarse de la gobernabilidad".

Sobre el futuro Gobierno, ha explicado que Sánchez tendrá que articular un Ejecutivo con personas de su "confianza" y que se irá concretando en el "día a día" qué significado tiene que sea de "cooperación", que es "un término muy amplio, que incluye muchas posibilidades". Ha animado, en este sentido, a no "hacer más filosofía del lenguaje".

Respecto de los apoyos con los que cuente, ha destacado que la consulta con Unidas Podemos "tuvo un resultado eficiente", y existe el objetivo de "trabajar juntos", mientras que entre las fuerzas minoritarias observan "más voluntad de construir que de destruir".