Celebrada la 12 gala de entrega de los Premios El Audiovisual en la Escuela organizada por el CAA y patrocinada por RTVA

Gala de entrega de los Premios El Audiovisual en la Escuela, organizada por el CAA y patrocinada por la RTVA. - RTVA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600 centros escolares han participado en el concurso El audiovisual en la Escuela en los últimos doce años, cuya última gala de entrega de premios, organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y patrocinada por la RTVA, ha tenido lugar este viernes en el Fuerte del Parque Isla Mágica (Sevilla), conducida por Domi del Postigo, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, y presentada por la cantante Jüls y Felipe Delgadillo, del programa La Banda de Canal Sur.

La dependencia del móvil, las apuestas online y los riesgos de Internet son los temas más utilizados en los vídeos presentados. Al acto de entrega ha asistido Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, así como representantes de la Fundación Cajasol y el parque temático Isla Mágica, los otros dos patrocinadores del evento, y Estela Villalba, directora general de Innovación de la Consejería de Educación, ha detallado RTVA en una nota.

El Fuerte del Parque Isla Mágica ha acogido la gala de entrega de los Premios El Audiovisual en la Escuela, organizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía y patrocinados por Radio y Televisión de Andalucía, el parque temático Isla Mágica y la Fundación Cajasol. En esta ocasión los premios han recaído en siete centros educativos andaluces que tratan en sus trabajos temas tan variados como la dependencia del teléfono móvil, las apuestas online o los riesgos a los que se exponen los menores en Internet.

El objetivo de este certamen es fomentar la alfabetización mediática y reforzar las competencias en comunicación audiovisual en los centros educativos de la comunidad autónoma, así como estimular la capacidad crítica de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad que consumen, a través de las pantallas.

En esta decimosegunda edición se han recibido vídeos procedentes de distintos centros escolares de todas las provincias andaluzas, lo que suma un total de casi 600 trabajos presentados durante todas las convocatorias de los premios. El jurado ha estado integrado por representantes del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fundación Cajasol, presidido por Domi del Postigo, presidente del CAA. Cada premio está dotado con 1.500 euros, que los centros educativos deberán destinar a la adquisición de material o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual.

En la categoría de Ciclo Inicial y Medio (6-8 años), el jurado ha premiado el vídeo, '¿Quién anda ahí?', del CEIP Puerta de Martos, de Torredonjimeno (Jaén). Este corto está narrado con tremenda sencillez, utilizando una analogía del cuento infantil y popular de Los Tres Cabritillos abriendo la puerta al lobo que dice ser su mamá, se explica en clase a niños de seis y siete años, uno de los riesgos más comunes a los que se enfrentan cuando están conectados a Internet: el que sean contactados por desconocidos que en ocasiones son adultos que se hacen pasar por menores, fenómeno que se conoce bajo el anglicismo de grooming.

Asimismo, el cortometraje premiado en la categoría de Ciclo Medio y Superior (9-11 años) ha sido "'de la raya' del CEIP Reyes de España, de la localidad sevillana Lora del Río. Con una numerosa participación del alumnado en pantalla, han utilizado recursos narrativos audiovisuales con acierto para trasladar un mensaje directo: el móvil es una herramienta a nuestro servicio y no nosotros ser como un robot conectado todo el día al móvil. Con tono de comedia a lo Tarantino y ritmo vertiginoso, esta película infantil parece casi juvenil y consigue, entre risas y situaciones hábilmente representadas y rodadas en el cole, poner lo bueno y lo malo de la tecnología conectada a un lado.