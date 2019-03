El censo de titularidad compartida en explotaciones agrarias en Andalucía "se va a hacer atractivo" en pro de la mujer

Publicado 05/03/2019 19:17:07 CET

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este martes que el censo de titularidad compartida para las explotaciones agrarias en la región "se va a hacer atractivo" para que "las mujeres puedan tener la oportunidad fiscal importante para reconocer su trabajo en el campo".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, antes de participar en el foro '8 marzo: Mujer & Igualdad', la consejera ha destacado que esta es la propuesta de su Consejería en los temas de igualdad para el 8 de marzo, "día tan importante", donde "la igualdad no solo se pregona, que también, sino que se ejerce", ha subrayado.

En concreto, Crespo ha detallado que en este momento hay "36 solicitudes atrancadas, todavía sin saber cómo resolverlas" para dicho censo, algo que se va a impulsar y, según ha aseverado, "se va a poner a la altura de comunidades que llevan ventaja, como Castilla y León, que en el año 2018 ha incrementado en 10.000 las solicitudes del censo de titularidad compartida". El trabajo que se hace en dicha región, a su juicio, "hay que implantarlo en Andalucía".

Asimismo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha destacado "el plan de igualdad de oportunidades que se hizo hasta el año 2020, que está prácticamente sin desarrollar".

Entretanto, ha defendido que "la igualdad no se puede patrimonializar, sino que es una cuestión de todos y para todos", de manera que "todos tenemos que pelear y luchar en el ámbito de nuestras responsabilidades por la igualdad de oportunidades". "Hay muchas cosas por hacer, pero la igualdad no solo se pregona, que hay que pregonarla, sino que se ejerce, y eso es lo más importante, ejercerla en el día a día en la medida de la responsabilidad", ha sostenido.

Mientras, ha manifestado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tiene la voluntad férrea de trabajar por la igualdad de oportunidades de las mujeres en la región" y "no dar un paso atrás en estas políticas". Así, ha agregado, "lo único que pide es una oportunidad para poder trabajar", dado que "no se puede en este momento hablar de un balance de un gobierno que prácticamente ha empezado y que se le presuponen muchas cosas que aún no ha hecho", ha advertido.

Entre algunas medidas a tal efecto, ha citado que "la Ley de Igualdad que se aprobó en 2018, la vamos a desarrollar nosotros, y vamos a hacer el Pacto por la Violencia de Género que ya se hizo a nivel nacional y que en Andalucía aún no ha encontrado su hueco", al tiempo que ha resaltado las medidas que se van a aportar desde su Consejería, como la anunciada en esta jornada.

REDUCIR LA BRECHA SALARIAL

Por su parte, Adolfo Molina ha apoyado "trabajar todos los días por la igualdad real entre hombres y mujeres", ante lo cual ha remarcado que "el PP garantiza la igualdad siempre y lo hace, a lo mejor no sin coger muchas pancartas o camisetas, sino trabajando día a día por crear empleo para las mujeres", algo que "hizo el Gobierno del PP", ha afirmado el popular, para añadir que "nunca han trabajado tantas mujeres en España como con el Gobierno de Mariano Rajoy".

Sin embargo, ha avisado que "Pedro Sánchez se va a ir del Gobierno con un importante aumento del desempleo femenino". Frente a ello, ha señalado que "el PP puso encima de la mesa el Pacto Contra la Violencia de Género y se sumaron todas las fuerzas políticas", al tiempo que ha enfatizado que "con el PP se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres también a mínimos históricos", aunque "todavía hay que seguir trabajando", ha avisado, a la vez que ha mencionado que "esa es una de las propuestas de Pablo Casado, con un nuevo pacto para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres".