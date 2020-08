Centenar de alcaldes del PSOE de Granada pide a la Junta medios extraordinarios para desinfectar colegios

GRANADA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de alcaldes socialistas en la provincia de Granada han exigido este viernes a la Junta de Andalucía por escrito que destine recursos económicos extraordinarios para que los ayuntamientos puedan realizar las tareas de desinfección y limpieza extraordinaria para la prevención sanitaria establecidas para luchar contra el Covid-19 en los centros escolares durante el curso.

En una solicitud firmada por todos los alcaldes del PSOE de la provincia, han instado a las Consejerías de Salud y Familias, y de Educación y Deporte, a que establezcan un marco de coordinación entre administraciones o arbitren los fondos necesarios para que los ayuntamientos puedan, en este caso, "afrontar una tarea de prevención sanitaria que es competencia de la Junta de Andalucía".

En este contexto, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha trasladado la "preocupación" que existe actualmente en los municipios ante "la falta de planificación para que el curso escolar arranque en menos de un mes con todas las garantías necesarias" y ha calificado de "desvergüenza" que la Junta haya delegado las labores de desinfección y prevención de determinadas instalaciones educativas, como las de primaria, en las direcciones de los centros y en los ayuntamientos.

"Claro que los alcaldes van a colaborar en todo lo necesario para que el arranque de curso sea tranquilo en el apartado sanitario, pero también quieren expresar su hartazgo y lanzar un basta ya porque hay algunos que no es que no quieran sino que no tienen recursos públicos municipales para financiar estas acciones", ha matizado.

Así, ha continuado explicando que los regidores no pueden sufragar este "sobrecoste" derivado de actuaciones que no son de su competencia y ha pedido al Gobierno andaluz que actúe con "la misma lealtad institucional" que han actuado las corporaciones locales desde que se decretara el estado de alarma.

"Los ayuntamientos de la provincia de Granada han estado entregados y a la altura de las circunstancias durante la pandemia", ha insistido. "Han realizado tareas de todo tipo, muchas de competencia autonómica, pero siempre con una entrega absoluta a sus vecinos y remando en la misma dirección que el resto de administraciones para gestionar las consecuencias de la crisis sanitaria", ha agregado.

Los representantes municipales, ha añadido, han sacado "recursos económicos y materiales de donde no los tenían para afrontar situaciones inéditas y dar respuestas permanentemente". Durante meses, han llevando alimentos a familias que lo necesitaban, libros y fotocopias a los niños, han desinfectando calles o repartiendo mascarillas, entre otras tareas.

"Era su obligación, como lo es ahora defender los intereses de sus corporaciones locales, en este caso para que puedan acometer todas las acciones necesarias de desinfección y limpieza para prevención extraordinaria en los centros escolares y así dar tranquilidad y ofrecer garantías higiénicas a las familias, al alumnado y, en general, a toda la comunidad educativa", ha defendido el dirigente provincial.

Tras recordar que las medidas de prevención sanitaria son de competencia autonómica, y por tanto es la Junta quien debe sufragarlas, ha señalado que el Gobierno central destinará un Fondo Covid de dos mil millones a las comunidades autónomas para que lo inviertan en educación. Por lo que, a su juicio, no tiene excusa para transferir dinero a los ayuntamientos para este fin.

Por su parte, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha manifestado la prioridad de todos los municipios para garantizarle al alumnado una vuelta a las aulas tranquila y con garantías, por lo que también ha pedido a la Junta una mayor coordinación y más financiación para hacer frente a los gastos extra.

A modo de ejemplo, ha cifrado en 220.000 euros el sobrecoste que para su Ayuntamiento supondrá la adecuación y limpieza extraordinaria de los centros educativos, "un dinero muy difícil de asumir en estos momentos".