Un centenar de escolares se convierten en diputados en el Parlamento andaluz y hablan sobre el uso adecuado de Internet

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha celebrado este martes en el Parlamento de Andalucía un pleno infantil con el objetivo de fomentar el valor del respeto y reflexionar sobre el uso adecuado y seguro de la tecnología, en el que 106 escolares de Educación Primaria se han convertido en procuradores por un día y han llevado sus propuestas al hemiciclo.

Los alumnos pertenecen a los colegios Inmaculada Concepción, de Alhama de Almería (Almería); Tirso de Molina, de Córdoba; Nuestra Señora de las Mercedes, de Granada; San Roque, de Cala (Huelva); Los Álamos, de Carboneros (Jaén); Bergamín, de Málaga; y Arias Montano, de Sevilla, según informa la asociación en un comunicado.

El acto ha estado presidido por la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre García; el director general de Infancia, Adolescencia y Familia, José Mora Cobo; y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig Pérez. Durante el pleno, los jóvenes diputados han debatido sobre la importancia del respeto, tanto en las relaciones interpersonales como en el uso responsable de la tecnología.

En este curso 2024-25, el programa 'Abraza tus Valores' se centra en el valor del respeto para aprender a utilizar las pantallas y la tecnología de manera adecuada. "El respeto es una herramienta clave para construir relaciones saludables con uno mismo, con los demás y con el entorno. La novedad de este curso es que hemos relacionado este valor con un tema que nos preocupa a todos: la utilización indebida de las pantallas y de las redes sociales, así como el acceso a contenidos inapropiados para su edad", ha afirmado el presidente de Aldeas Infantiles SOS.

En total, 19.600 alumnos de Educación Infantil y Primaria de 196 centros escolares de Andalucía participan en este Programa de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS, en el que se incluye la actividad 'Diputados por un Día', que hoy ha llevado a la cámara a 106 escolares.

En representación del colegio Inmaculada Concepción su portavoz, el diputado Hugo Ayala Tortosa, de 6º de Primaria, habló del buen y mal uso de las tecnologías concluyendo con que "las pantallas son herramientas poderosas y el respeto hacia su uso adecuado es esencial para que crezcamos en un entorno equilibrado y saludable, donde no sean un peligro o un distanciamiento social, sino una ayuda en nuestro aprendizaje y desarrollo personal".

El segundo diputado, Álvaro Guerrero Sancho, de 5º de Primaria del colegio Tirso de Molina, basó su ponencia en el uso respetuoso de las pantallas, para afirmar así que "debemos respetarnos a nosotros mismos, cuidando nuestro tiempo y salud, y respetar a los demás, sin insultar ni molestar en juegos o redes sociales".

Desde el colegio Nuestra Señora de las Mercedes tomó la palabra el diputado David Conde Rovira, de 5º de Primaria, para hacer hincapié sobre todo en los problemas que conlleva el abuso de la tecnología. "Pueden tener graves consecuencias como el insomnio, la falta de atención, la disminución de la creatividad o perjudicarnos la vista", ha afirmado.

En cuarto lugar, intervino diputado Miguel Ángel Fernández, de 5º de Primaria del colegio San Roque para, desde la tribuna de oradores, hablar de las ventajas y desventajas de la tecnología. El alumno ha apuntado que "la tecnología puede llegar a ser de mucha ayuda y tener beneficios, pero hay que saber utilizarla con cabeza y respeto".

La diputada Maia Rojas Palencia, 5º de Primaria, del colegio Los Álamos, nos planteó cómo relacionarse a través de las redes sociales. "Debemos tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, y si, por el contrario, observamos que no es así y que se está intentando hacer daño a otros usuarios o se meten con nosotros mismos, debemos mostrar nuestro rechazo y denunciarlo lo antes posible", ha defendido.

Representando al colegio Bergamín, la diputada Hajia Tanko Yusif, de 6º de Primaria, reflexionó sobre las precauciones que hay que tener al usar la tecnología: "Además, hay que tener cuidado con las personas con las que hablamos y cómo hablamos con ellas, ya que no sabemos quién está detrás de la pantalla".

Y, por último, desde el colegio Arias Montano, la diputada Julia Calvo Cotán, de 5º de Primaria, habló principalmente sobre el valor del respeto en nuestra vida diaria: "Respetar a los demás significa no molestar, no decir cosas feas por Internet y no compartir fotos o videos sin permiso".

Tras los discursos, los siete portavoces, uno por cada provincia, han presentado 14 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. Todos los diputados infantiles han pasado por la urna para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida.

La más votada ha sido "establecer un límite de tiempo en los ordenadores, móviles, tabletas, etcétera, para que podamos desconectar del mundo virtual y experimentar y disfrutar de la vida alejados de las pantallas", seguida de "pasar más tiempo con nuestros amigos y familiares en lugar de recurrir a las tecnologías cuando estemos aburridos". En tercer lugar, y en la línea de las dos primeras, los jóvenes diputados se han comprometido a "establecer límites de tiempo frente a las pantallas y salir por las tardes a los parques de nuestro pueblo, a jugar a juegos tradicionales con nuestros amigos".

EDUCANDO EN VALORES EN LA ERA DIGITAL

Aldeas Infantiles SOS, "consciente del impacto que el uso excesivo e inadecuado de las pantallas puede tener" en la vida de los niños, ha iniciado este curso 2024-25 un ciclo de tres años dentro de su programa educativo 'Abraza tus Valores', con el objetivo de fomentar el equilibrio en el buen uso de la tecnología. Esta iniciativa "busca proteger a los más pequeños de contenidos inapropiados, promover su bienestar físico y emocional, y fomentar su participación activa en la sociedad".

Entre las novedades propuestas destaca el reto 'Una Semana Sin Pantallas', una actividad que invita a las familias y comunidades escolares a desconectarse temporalmente de dispositivos digitales para redescubrir otras formas de interacción, aprendizaje y disfrute.

Según ha destacado Aldeas Infantiles SOS, lleva 27 años acercando los valores al entorno escolar a través de su programa de Educación en Valores, promoviendo la reflexión y el diálogo entre alumnos, profesores y familias, con el objetivo último de forjar mejores personas y ciudadanos más responsables.

"La misión principal de Aldeas es garantizar el derecho de todos los niños y niñas a crecer en un hogar", ha señalado. Para ello, fortalece a las familias vulnerables para que puedan atender adecuadamente a sus hijos; brinda un "entorno protector" a los niños que no pueden vivir con sus padres, para que puedan crecer sintiéndose seguros y queridos; y acompaña a los jóvenes más allá de la mayoría de edad hasta completar su independencia.