El Centro de Convenciones de Córdoba acoge el fin de semana las pruebas para nueve plazas para la Base Logística

Archivo - Militares en la zona de obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) acoge el sábado y domingo, 31 de enero y 1 de febrero, respectivamente, los exámenes de la convocatoria del proceso selectivo abierto para personal de la Base Logística del Ejército de Tierra, con un total de nueve plazas.

Según ha informado el Ayuntamiento, dichos puestos de trabajo corresponden a la especialidad de Automoción, que recoge dos plazas; de Transporte y Logística, con cinco plazas, y de Servicios Comerciales, con dos plazas. Las pruebas se realizarán a las 10,00 y 12,00 horas del sábado y a las 10,00 horas del domingo.

Aucorsa ha habilitado la línea 8 de autobús para que cubra el desplazamiento al CEFC y ha dispuesto el aparcamiento subterráneo del centro para que los asistentes puedan estacionar de manera gratuita. Son 350 las personas que se presentan a esta convocatoria.

En total, la convocatoria para el ingreso como personal laboral fijo en diversos grupos profesionales (M3, M2, M1, E2 y E1) bajo el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por el Ministerio de Defensa, incluye 343 plazas distribuidas por grupos profesionales y especialidades --docencia, automoción, mantenimiento, logística, hostelería, farmacia, electricidad, etcétera--. Un total de 195 de estas plazas están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería, reservistas de especial disponibilidad y militares de complemento.

Se puede consultar más información en el enlace: 'https://www.defensa.gob.es/portalservicios/procesos/personal... ofertas_empleo_publico/2025_jubilacion_parcial/'.