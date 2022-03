El Centro Guerrero de Granada expone una selección de 57 obras del fotógrafo estadounidense Henry Wessel

GRANADA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo José Guerrero de la Diputación de Granada inaugura este jueves la exposición 'Más allá del estilo documental', integrada por 57 obras del fotógrafo estadounidense Henry Wessel, que estará abierta al público hasta el 29 de mayo.

La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha participado en la presentación de esta exposición junto a los comisarios de la muestra Nathalie Pariente y Jean-Christophe Blaser y el director del Centro Guerrero, Francisco Baena.

Gómez ha destacado la relevancia y la influencia del trabajo de Wessel y ha añadido que la seña de identidad del Centro Guerrero es que "a lo largo del tiempo intenta adaptarse, cambiar y dialogar con distintas expresiones". "Hablar del Guerrero es hablar de vanguardia y de todo lo bueno que el arte contemporáneo está ofreciendo a esta ciudad", ha apuntado.

La exposición reúne en la primera planta del centro fotografías que van desde finales de los sesenta a finales de los ochenta. Se trata de la primera muestra individual que dedica un museo español al autor. Los comisarios han seleccionado un conjunto representativo de obras donde puede apreciarse "no solo su contribución a la nueva forma que el estilo documental adquirió y consolidó en los años setenta, sino también otras líneas de fuga presentes en el trabajo de Wessel, como la relación con la escultura y la novela negra", según ha informado la Diputación en una nota.

Además, para comprender mejor su contexto histórico de la obra de Wessel, el conjunto antológico se complementa con una muestra, situada en la sala baja del centro, que incluye, a modo de introducción, algunos de los nombres fundamentales para el autor: Ed Ruscha, Robert Adams, Bernd y Hilla Becher y Nicholas Nixon, el antecedente de Walker Evans y dos de los más importantes fotógrafos de la época: Diane Arbus y Lee Friedlander.

Henry Wessel (Teaneck, Nueva Jersey, 1942 - San Francisco, 2018) fue un artista emblemático del escenario californiano que participó activamente en la evolución de la fotografía durante los años 1970.

Mientras en Europa a la fotografía aún le costaba imponerse como género artístico, artistas como Wessel, formado en Nueva York en los años 1960, llevaban su obra al MoMA. John Szarkowski, uno de los conservadores del museo, animó a los jóvenes fotógrafos a emprender el camino hacia un nuevo estilo documental, promocionándolos y abriéndoles las puertas del templo del arte moderno.

El estilo documental era muy valorado por su aproximación directa a la realidad, su sobriedad y su rechazo general de cualquier efecto artístico. Su desarrollo en la fotografía creó un contexto favorable para intercambios de todo tipo, incluyendo los propiciados por los movimientos más vanguardistas, como el arte conceptual, el minimal o el 'land art'.

Por último, los comisarios han relatado que durante los años de formación de Henry Wessel hubo dos exposiciones determinantes. La primera fue "New Documents" (MoMA, 1967), organizada por John Szarkowski, uno de los conservadores del museo, y en la que participaron Diane Arbus y Lee Friedlander. Ambos hacían uso de un estilo documental innovador, libre, informal y desenfadado, que no tardó en adoptar Wessel.

En la segunda, "New Topographics", que generó un enorme impacto en la época, Wessel ya era una figura lo suficientemente significativa como para ser invitado a participar, así que también contribuyó al cambio de paradigma de la fotografía documental que supuso aquella exposición.

"PNEUMA. RESPIRACIÓN Y LENTITUD"

La diputada de Cultura también ha presentado la exposición "Pneuma. Respiración y lentitud" del artista Javier Map, en el marco del Festival de Artes Contemporáneas Bellas Artes junto a la Universidad de Granada. La muestra también se inaugura este jueves y estará abierta al público hasta el 29 de mayo.

Su trabajo conforma una iconografía del colapso, a través de una investigación que parte de la incidencia del ser humano en la naturaleza. En su producción late la idea del fracaso colectivo e individual, que se materializa en el escaso margen de reacción de la humanidad ante los grandes problemas de nuestro tiempo.

Artista interdisciplinar, Map se expresa principalmente a través de la escultura, con la que tiende al hermetismo mediante la creación de objetos en líneas seriales que dialogan entre sí. "Las piezas que componen la exposición se han ido fabricando dando una especial relevancia a la procesual pero siempre que se produzca el accidente, lo inesperado", ha explicado el autor.

El artista reflexiona sobre la oportunidad que ofrece el arte como método de generación de experiencias. Las piezas que conforman "Pneuma" se construyen simbólicamente partiendo del chaleco salvavidas y la mascarilla de oxígeno de los aviones. El resultado son objetos de tela, plástico y metal que se ofrecen como dispositivos de salvamento indudablemente inservibles, pero surgidos de un proceso que ansía encajar en el mundo.

Javier Map (Murcia, 1981) vive y trabaja en Mazagón, en Huelva. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Posgraduado por la Byam Shaw School of Art, de la Saint Martins College of Art and Design de Londres. Ha participado en diferentes proyectos expositivos nacionales e internacionales.