Los centros educativos en Andalucía vuelven a la normalidad excepto 67 colegios y cinco localidades completas de Cádiz

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, durante la visita a zonas inundadas de Córdoba. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que en la jornada de este lunes los colegios de Andalucía volverán a abrir y tener clases presenciales, a excepción de en 67 centros escolares puntuales y cinco localidades de la Sierra de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Sanz ha señalado que estas localidades están situadas en la Sierra de Cádiz y concretamente son Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Aláquime y Ubrique, donde no es posible recuperar esa normalidad.

Asimismo, ha indicado que además de esos otros 67 centros educativos en el conjunto de Andalucía que tienen incidencias que impiden la recuperación de esa actividad lectiva, hay 68 rutas escolares sin servicio que también pueden afectar lógicamente a la recuperación de esa deseada normalidad.