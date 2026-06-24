Cerca de 2.500 guardias civiles reciben sus despachos en Baeza (Jaén)para incorporarse a sus nuevos destinos

Entrega de despachos a la 130ª promoción en la Academia de la Guardia Civil en Baeza - MINISTERIO DEL INTERIOR

BAEZA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Los 2.491 alumnos y alumnas de la 130ª promoción de guardias civiles formados en la Academia de Baeza (Jaén) han recibido sus despachos y a partir de la próxima semana se incorporarán en prácticas a sus nuevos destinos por todo el territorio nacional.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha presidido el acto de entrega de despachos y en su intervención ha apelado a los nuevos guardias a poner en el centro de sus actuaciones a las personas más vulnerables, "contribuyendo al gran proyecto colectivo de construir una España mejor, que no deje a nadie atrás".

"Hacedlo sin olvidar las tradiciones y, al mismo tiempo, avanzad como parte de la sociedad moderna, libre, solidaria y plural que buscamos para la España de hoy y de un futuro que os aguarda", ha añadido la secretaria de Estado.

Calvo ha despedido con estas palabras al alumnado que ha finalizado su periodo de formación en una ceremonia a la que han asistido también la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, entre otras autoridades.

La 130ª promoción está formada por 1.878 hombres y 613 mujeres distribuidos en trece compañías. De los opositores que lograron una de las plazas ofertadas para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, 1.785 ingresaron directamente por la modalidad de acceso libre y 706 lo han hecho a través de las plazas reservadas para militares profesionales de tropa y marinería con un mínimo de cinco años de servicio.

El 24,61 por ciento de la promoción son mujeres y la edad media es de 28 años. De todo el alumnado, un 33.92 por ciento son titulados universitarios y siete cuentan con un doctorado.