Cerca de un centenar de menores refugiados saharauis llegan este martes a Jaén para pasar unas 'Vacaciones en Paz'

Archivo - Un niño saharaui junto a su familia de acogida del programa 'Vacaciones en Paz'/Archivo - VACACIONES EN PAZ/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de menores refugiados saharauis procedentes de los campamentos de Tinduf (Argelia) llegarán este martes a Jaén para disfrutar del verano en la provincia dentro del programa 'Vacaciones en Paz'.

Del total, 51 lo harán con la asociación Sáhara Jaén y llegarán a la sede de la Asociación AJAR donde serán recibidos por sus familias de acogida. El resto viajarán hasta Linares (Jaén) con la Asociación Amigos del Sáhara Libre de Linares.

Gracias a la solidaridad de las familias jiennenses, los menores pasarán los próximos dos meses alejados de las altas temperaturas del desierto y de las dificultades derivadas de la situación humanitaria que vive la población refugiada saharaui.

Este verano, alrededor de 600 niños y niñas participarán en el programa 'Vacaciones en Paz' en Andalucía, donde serán acogidos por familias de las distintas provincias. Hasta 2.800 menores llegarán a toda España.

"Cada verano, las familias de acogida hacen posible mucho más que unas vacaciones. Ofrecen a estos niños y niñas la oportunidad de disfrutar de un entorno seguro, de recibir atención sanitaria y de vivir experiencias que difícilmente podrían tener en los campamentos", ha explicado la presidenta de la Asociación Sahara Jaén, Franma Ruiz.

Además, ha añadido que el programa también sirve para" mantener viva la solidaridad con el pueblo saharaui y para dar visibilidad a una situación que continúa siendo una de las crisis humanitarias más prolongadas del mundo".

La población saharaui lleva más de cinco décadas viviendo entre el exilio y la ocupación desde que, en 1975, Marruecos ocupara el Sáhara Occidental, obligando a decenas de miles de personas a refugiarse en los campamentos de Tinduf, en Argelia.

En la actualidad, alrededor de 200.000 personas continúan dependiendo en gran medida de la ayuda humanitaria internacional para cubrir sus necesidades básicas. La reducción de la financiación destinada a la cooperación, el incremento del coste de los alimentos y de otros productos esenciales y la disminución de la ayuda alimentaria internacional han agravado las condiciones de vida en los campamentos.

Desde las asociaciones solidarias se incide en la necesidad de mantener el apoyo institucional y ciudadano al pueblo saharaui y de reforzar la cooperación internacional para evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria.

El programa 'Vacaciones en Paz' constituye una de las principales iniciativas de solidaridad con el pueblo saharaui y se desarrolla en Jaén desde 1992. Durante los meses de verano, los menores tienen acceso a revisiones médicas, una alimentación equilibrada y actividades educativas, deportivas y de ocio que contribuyen a mejorar su bienestar físico y emocional antes de regresar a los campamentos.

Además, participan en encuentros con instituciones, actividades de convivencia y acciones de sensibilización que permiten acercar a la ciudadanía jiennense la realidad del pueblo saharaui y fortalecer los lazos de solidaridad que desde hace décadas unen a la provincia con esta causa.