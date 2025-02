Cerca de dos millones de pasajeros utilizaron los trenes Avant de Renfe en Andalucía durante 2024

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha transportado a 1.950.000 viajeros en los trenes Avant de Andalucía durante el año 2024. Un dato que implica un incremento de un 4% en comparación con el ejercicio del año anterior y 78.000 nuevos clientes.

Según ha comunicado la compañía ferroviaria en una nota, durante el pasado año, del total de viajeros que utilizaron este servicio, 997.000 se desplazaron en la relación Sevilla-Córdoba-Málaga; 705.700 entre Sevilla, Córdoba y Granada, y otros 247.300 en la relación Málaga-Granada.

Así, estos datos aportados por Renfe han reflejado "la consolidación" de estos servicios de Media Distancia, que se prestan con trenes de Alta Velocidad (S104), como "una opción competitiva y eficiente para viajes cortos" entre las algunas de las principales capitales de la comunidad andaluza y otras localidades intermedias del recorrido como Antequera (Málaga), Puente Genil (Córdoba), Herrera (Sevilla) y Loja (Granada).

Además, la entidad ha ofertado un total de 184 circulaciones y 43.600 plazas semanales en trenes Avant para viajar por el interior de Andalucía. Desde el punto de vista medioambiental, ha asegurado que los trenes eléctricos de Renfe, material S-104, "son la manera más sostenible de viajar, ya que utilizan energía procedente en su totalidad de fuentes renovables y, por ello, están certificados como neutros en carbono, fundamental para la lucha contra el cambio climático".

Por otro lado, la compañía de transportes ha explicado que los abonos Avant para viajeros frecuentes a mitad de precio, es una oferta de servicios de Alta Velocidad y Media Distancia, declarados como obligación de servicio público, que está incluida en la medida del Gobierno de bonificación del abono recurrente, por el que se aplica un descuento del 50% a todos los títulos multiviajes Avant, como son abonos Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45.

De esta manera, ha informado que se mantienen los actuales abonos a mitad del precio habitual. En el caso del Abono Tarjeta Plus, para realizar entre 30 y 50 viajes; la Tarjeta 10 Plus, para diez viajes con una validez de dos meses, y la Tarjeta Plus 10-45, para diez viajes con una validez de 45 días.