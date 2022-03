Cerca de una veintena de almacenes hortofrutícolas de Granada y Almería paran su actividad por la huelga de transporte

GRANADA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecohal Andalucía, que aglutina a una parte importante de la comercialización de frutas y hortalizas de Andalucía, ha señalado este miércoles que el impacto de la huelga de transporte que arrancó el pasado lunes está siendo "notable" en el sector y ha obligado a 17 empresas asociaciones en las provincias de Granada y Almería a suspender la actividad, al tiempo que ha advertido de un posible desabastecimiento de frutas y hortalizas en los mercados si no se toman medidas.

Esta organización ha denunciado la "pasividad" del Gobierno ante esta huelga de transporte y ha explicado que, ante la imposibilidad de carga de las mercancías con destino a los principales mercados, nacionales e internacionales, sus empresas adheridas se han visto obligadas a paralizar la actividad hasta que se normalice la situación, lo que también supone la paralización de la producción, que no puede dar salida a los productos que están por recolectar.

Actualmente, Ecohal opera con unos 15.000 agricultores que ahora "están parados", según han relatado a Europa Press desde la organización, lo cual se produce en un momento de campaña con buenos precios para los agricultores que "se verán imposibilitados de continuar mientras continúe la huelga con su actividad productiva".

Desde Ecohal Andalucía han precisado que este cese de actividad supone que se dejen de vender aproximadamente 1,8 millones de kilos de productos al día que requieren la puesta en circulación de unos 140 camiones diarios con unas pérdidas millonarias.

"No podemos cargar, bien porque haya piquetes o porque las empresas de transporte habituales están secundando la huelga y los que no lo hacen no se atreven a cargar ante posibles problemas tanto en la carga en origen como en las descargas en los mercas o en las plataformas".

La situación se agrava aun más al no poder recepcionar los insumos necesarios para la actividad, pues envases y embalajes, tampoco están pudiendo llegar a las empresas de comercialización.

Ecohal Andalucía recalca que esta situación es generalizada en todo el sector y en toda España, y si no hay una solución rápida habrá desabastecimiento en los lineales de muchas y frutas y hortalizas en pocos días, por lo que desde esta organización se insta a las administraciones competentes a que tomen cartas en el asunto de forma "urgente".