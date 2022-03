Ascienden al 60% los minoristas que acuden a Mercacórdoba, pero la mayoría de puestos de pescado siguen cerrados

CÓRDOBA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez, ha informado de que este miércoles la afluencia de minoristas al mercado ha ascendido al 60%, tras el 30% de este martes, debido a la huelga de transportes, si bien la mayoría de puestos de pescados en los mercados municipales se mantienen cerrados por la falta de producto, al no salir en origen por temor a incidentes con los piquetes.

En una rueda de prensa para presentar la IV edición de Viñuela Shopping Hills, el delegado de Mercados ha explicado que la madrugada de este miércoles "la situación ha sido mejor de la de ayer", de manera que "no ha habido ningún tipo de incidente y los vehículos que han entrado y salido lo han hecho sin ningún problema", ha aseverado.

En cuanto a las ventas de frutas, verduras y hortalizas, ha dicho que "se han hecho con normalidad y con abastecimiento más que suficiente, sobre todo porque se había hecho un acopio anterior muy grande", precisando que la entrada de productos en este caso ha variado del 30 al 35% de este martes al miércoles.

Si bien, ha apuntado que "en lo que se refiere a pescados ha entrado muy poco", resaltando que "el problema está en origen, que no pueden salir los camiones, no se atreven, y, por tanto, en ese abastecimiento del que no se ha podido hacer un acopio importante durante el fin de semana, ni con muchos días en antelación, es donde hay un déficit tan grande que este miércoles se vuelve a repetir prácticamente el mismo nivel de apertura de puestos en mercados de este martes".

Sobre otro tipo de establecimientos o superficies de alimentación que "tienen canales de distribución propios", ha indicado que le consta que "también están teniendo graves problemas, fundamentalmente en el origen", de modo que "hay algunas cadenas que tienen muy centralizadas en determinados puntos su distribución y ahí sí están ejerciendo los piquetes un control muy grande", ha manifestado el edil.

Además, el concejal ha comentado que "este martes se produjeron algunos pequeños actos de sabotaje en algunos camiones en algún polígono", de forma que "la Policía intervino aplicando medidas".

Al respecto, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están perfectamente enteradas y vigilantes en lo que está ocurriendo", subrayó el lunes Álvarez, quien espera que no siga el descenso de movimiento en el mercado, dado que "si fuera muy alarmante, las tiendas o comercios que no se hayan abastecido lo suficiente podrían tener algún tipo de problema si se produjera en un plazo medio", afirmó.