Cerca de una veintena de réplicas esta madrugada tras el terremoto Alhendín (Granada), una de magnitud 3,1

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada ha registrado durante esta madrugada más de una decena de réplicas tras el terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla (Granada) que se ha sentido también durante la noche, sin constar daños personales. Teniendo como antesala el seísmo de magnitud 5 que se produjo en la pasada madrugada del sábado con epicentro en el municipio granadino de Alhendín y que se dejó sentir ampliamente entre la población.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, consultada por Europa Press, estas réplicas se han producido con mayor intensidad entre las localidades de Oguíjares, Gójar, Alhendín y Armilla, donde las magnitudes oscilan entre los 2,1 mg y los 2,8 mg.

En Gójar, el seísmo ha comenzado a producirse sobre las 02,50 de la madrugada, con una magnitud de 2,4 y a una profundidad de seis kilómetros; en Armilla, el temblor se ha registrado a las 4,40 horas, con una profundidad de siete kilómetros, en Alhendín, la réplica tuvo lugar sobre las 02,49 horas; mientras que en el municipio de Oguíjares, el temblor se ha registrado a las 04,27 de esta madrugada, con una profundidad de seis kilómetros.

No obstante, cabe destacar que el IGN también ha destacado en su página otras réplicas de menor medida -- entre 1,5 mg y 1,9 mg -- que se han registrado durante la madrugada de este domingo en las localidades de Oguíjares, con 1,6 mg; Armilla, con 1,5 mg; en Gójar, con 1,9 mg; en Alhendín, con 1,6 mg; y en Churriana de la Vega, con 1,5 mg.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se han recibido llamadas esta noche desde Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla, y han pedido extremar la precaución y seguir los consejos de los servicios de emergencias para evitar riesgos.