Cerrados en la provincia de Jaén ocho de los 14 albergues de temporeros habilitados para la campaña de aceituna

JAÉN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ocho de los 14 albergues para temporeros de la provincia de Jaén han dejado de estar operativos en la presente campaña de recogida de aceituna. Los seis albergues que se mantienen abiertos suman 178 plazas y en la última noche la ocupación media ha sido del 74,7 por ciento, según los datos facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press.

Por el momento siguen abiertos Alcalá la Real, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Torredonjimeno, y Villanueva del Arzobispo. El albergue de temporeros de Alcaudete fue el primero de la red de albergues que cerró sus puertas el pasado 17 de diciembre. Le siguieron el de Villatorres, Jaén capital, Baeza, Villacarrillo, Andújar, Mancha Real y Úbeda.

Los albergues con mayor ocupación han sido los de Torredelcampo y Torredonjimeno que en la pasada noche han colgado el cartel de completo. En Alcalá la Real solo ha quedado libre una de las 18 plazas de las que dispone y en Villanueva del Arzobispo han quedado libres cuatro plazas de las 38 que oferta.

Con mayor desahogo se encuentra el de Porcuna donde se han ocupado seis de sus 22 plazas, mientras que en Martos, se han quedado libres 25 de las 29 plazas con las que cuenta este servicio.

Por lo general, los temporeros pueden permanecer cinco días y cuatro noches en cada uno de estos albergues, de modo que se favorezca la movilidad de quienes buscan trabajo.

Para la presente campaña han abierto 14 albergues en la provincia con un total de 565 plazas. A estas hay que sumar las 60 del dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento de Jaén habilitó con Cruz Roja el pasado 13 de noviembre en la capital jiennense para reforzar las plazas del albergue.