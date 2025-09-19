El Certamen de Jóvenes Diseñadores de Andalucía llega el próximo viernes al Parque de las Ciencias de Granada

Archivo - Una mujer cose una mascarilla con una máquina de coser dentro de una iniciativa de un grupo de amigas que donará mascarillas para la protección frente al coronavirus, en Madrid (España) a 25 de marzo de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias de Granada se convertirá el próximo viernes 26 de septiembre a partir de las 19,00 horas en el principal escaparate de la moda con la celebración del Certamen Jóvenes Diseñadores de Andalucía, un evento organizado por el Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE).

Según ha informado la organización en una nota de prensa, "permitirá sacar a la luz las propuestas más innovadoras en materia de diseño de moda y ofrecer un espacio de visibilidad y profesionalización para los creadores emergentes, convirtiéndose en una plataforma clave para el lanzamiento de nuevos diseñadores nacional e internacionalmente".

La gala reunirá los trabajos de un total de once creadores que presentarán unas colecciones "innovadoras, cargadas de experimentación, identidad personal y compromiso con la sostenibilidad". Se trata de Karima El Kchakach Rouaz, que en 'Giger' propone una visión futurista y alienígena de la silueta humana, con un lenguaje caótico, industrial y post-apocalíptico; Carmen Gallardo y Ainara Navarro, que con 'Sempiterno' reinterpretan la esencia de las tribus del skate y el hip hop con un enfoque actual, fusionando oversize y prendas mini e incorporando la tendencia del upcycling como motor creativo; o Emma García García, que con 'The Childhood Playground' realiza una mirada lúdica a la moda inspirada en la infancia, que combina siluetas oversize, estampados de juguetes y tejidos rescatados de mercadillos, reafirmando un compromiso con la sostenibilidad y la memoria emocional.

Junto a las de ellos también se verán las creaciones que conforman 'Invicta', la colección con la que Juan Andrés Fernández Beleño transforma el dolor en arte bajo el manto de la historia propia de su madre; las propuestas llenas de fuerza y sensualidad inspiradas en iconos como Madonna y Dua Lipa, con tejidos ricos en detalles y siluetas que celebran la seguridad y el atrevimiento femenino que Lucía Alaminos y Ángela Chica exploran en 'Women in the Moonlight'; además de 'Somnia', la reinterpretación que Leire Núñez Caballero realiza de la fantasía oscura en clave contemporánea, poderosa y sensual.

David Hidalgo mostrará en 'Transformers' una colección experimental y atemporal que juega con la percepción, la primera impresión y la transformación de las prendas; mientras que Mónica Nievas conectará en 'Hominis' anatomía, biología y moda en una colección experimental donde los colores rojo, negro, rosa y morado representan la dualidad entre perfección e imperfección del ser humano. Carmen Jiménez Caro cerrará la nómina de diseñadores con 'Jilin', una colección fresca y rompedora, nacida de experiencias personales.

ANDE es una asociación que trabaja desde 1986 para impulsar el talento emergente en el sector de la moda, ofreciendo a jóvenes creadores la oportunidad de presentar sus colecciones en escenarios profesionales de prestigio. Además de la pasarela, organiza charlas, conferencias y encuentros con profesionales del sector, reforzando así la formación de los participantes. El certamen de Andalucía constituye una de las fases clasificatorias para acceder a la gran final nacional, que este año celebra su 39º edición y en la que competirán diseñadores de todas las comunidades autónomas.