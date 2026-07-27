El CES advierte de que el crecimiento del empleo en la ciudad de Jaén se apoya "casi exclusivamente" en la temporalidad

Archivo - Vista área de Jaén presidida por la Catedral/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad de Jaén ha advertido de que, a pesar del comportamiento cuantitativo "claramente favorable" del mercado laboral durante el primer semestre de 2026, la calidad del empleo en la capital jiennense presenta un diagnóstico "más débil" debido a que la expansión se apoya "casi exclusivamente en la temporalidad".

Así lo recoge el informe 'Panorama Social y Económico de la Ciudad de Jaén', aprobado este lunes por unanimidad en la sesión del pleno del órgano consultivo. El documento detalla que, entre enero y junio de 2026, se formalizaron en Jaén capital un total de 24.993 contratos, lo que representa un incremento interanual del 8,27 por ciento, una cifra superior a la registrada en Andalucía (3,74%) y en España (5,10%).

Sin embargo, el CES jiennense ha alertado de que este crecimiento "no se traslada con la misma intensidad a la contratación estable". En concreto, la contratación temporal aumentó un 11,54 por ciento en el semestre, mientras que la indefinida apenas creció un 1,84 por ciento.

De este modo, de los 1.910 nuevos contratos registrados respecto al mismo periodo de 2025, un total de 1.767 correspondieron a modalidades temporales, lo que significa que "más del 92 por ciento del incremento neto de la contratación se explica por el avance de la temporalidad".

Como consecuencia de esta evolución, el peso de la contratación indefinida en la capital ha descendido de manera continuada en los últimos años, pasando del 37,44 por ciento en 2024 al 36,11 por ciento en 2025, y situándose en el 31,68 por ciento en el primer semestre de 2026. Esta cifra sitúa a Jaén capital más de once puntos porcentuales por debajo de la media nacional, donde los contratos indefinidos representan el 42,87 por ciento.

En materia de desempleo, el informe del CES revela una evolución "particularmente favorable". El número medio de demandantes de empleo no ocupados (Denos) se situó en 7.572 personas en el primer semestre, lo que supone una reducción de 941 personas (-11,05%) respecto al año anterior.

Esta caída duplica el descenso del conjunto de España (-5,54%) y supera al de Andalucía (-9,23%). Asimismo, la ratio de Denos sobre la población en edad de trabajar se situó en el 9,30 por ciento, frente al 15,29 por ciento de la comunidad autónoma y el 10,72 por ciento nacional.

A pesar de estos datos, el órgano consultivo ha señalado que la brecha de género "no se reduce" y las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en el desempleo local, al concentrar el 62,12 por ciento de los demandantes no ocupados (4.704 mujeres frente a 2.868 hombres). Según el CES, esto demuestra que la fase expansiva del mercado laboral "beneficia a hombres y mujeres, pero incorpora con mayor fuerza al colectivo masculino".

Por sectores, el desempleo disminuyó en todas las actividades, con especial intensidad en la agricultura (-20,67%), la industria (-17,18%) y la construcción (-17,05%). No obstante, el desempleo más resistente se concentra en el sector servicios (69% del total) y en el colectivo sin empleo anterior, que apenas redujo sus cifras un 6,15 por ciento y ya representa el 16,13 por ciento de los parados de la ciudad, evidenciando "dificultades persistentes de primera inserción laboral".

Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social en Jaén capital alcanzó en junio de 2026 un total de 75.032 trabajadores, incorporando 2.055 afiliados netos en un año (+2,82%).

El CES ha subrayado que "todo el avance de la afiliación local se apoya en el empleo asalariado", ya que el Régimen General sumó 2.114 trabajadores y compensó las pérdidas registradas en autónomos, empleados del hogar y el Régimen Agrario. Con ello, el Régimen General representa ya el 89,49 por ciento del total de afiliados de la ciudad.

En contraste, el trabajo autónomo permaneció "prácticamente estable" con una pérdida interanual de solo ocho afiliados (-0,12%), situándose en junio en 6.464 trabajadores por cuenta propia. Esta evolución contrasta con el dinamismo del autoempleo en Andalucía (+2,15%) y España (+1,58%).

En cuanto al tejido empresarial, la capital contabilizó 4.277 empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2026 (un 1,4% más que el año anterior), de las cuales el 79,54 por ciento pertenecen al sector servicios.

El CES se ha referido a la "limitada diversificación" de la base productiva, agravada por la pérdida interanual de empresas en la industria (-3,9%) y la construcción (-5,3%). Ante esto, ha puesto en valor el peso del Área Metropolitana de Jaén, que concentra el 34,34 por ciento de las empresas de la provincia y debe ser un "activo estratégico compartido".

En conclusión, el CES local hace una lectura global "positiva, pero no complaciente". Jaén capital contrata más, reduce intensamente el desempleo, supera los 75.000 afiliados y mantiene su tejido empresarial. Sin embargo, la temporalidad, la brecha de género, la difícil primera inserción, la debilidad del autoempleo y la escasa diversificación "continúan limitando el alcance estructural de esa mejora".

Finalmente, el informe analiza la siniestralidad laboral acumulada hasta mayo de 2026, periodo en el que se registraron 576 accidentes de trabajo con baja en la capital, un 1,87 por ciento menos que el año anterior.

Aunque los accidentes leves permanecieron estables (+0,17%), el CES ha destacado como una conclusión "muy favorable" la reducción del 68,75 por ciento en los accidentes graves --que pasaron de 16 a cinco-- y la desaparición de los accidentes mortales en la ciudad. Por sectores, la construcción fue la única rama donde aumentó la siniestralidad (+16,13%), mientras que disminuyó en los servicios (-4,88%) y la industria (-1,49%).