Cesur organiza la jornada de debate empresarial 'De lo global a lo local' con motivo de su undécima Asamblea General

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) se reunirá el próximo 11 de febrero en Sevilla con motivo de la celebración de su XI Asamblea General en la Fundación Cajasol, donde se acogerá la jornada de debate empresarial 'De lo global a lo Local: el sur de España como referente internacional'. La cita reunirá a expertos del ámbito institucional, empresarial y de la defensa para analizar los desafíos geopolíticos, jurídicos y económicos que marcan la agenda del tejido productivo actual.

Según ha detallado la entidad en una nota, la apertura técnica correrá a cargo del general de Brigada y subdirector general de Estrategia Industrial de la Defensa del Ministerio de Defensa, Vicente Torres, quien desgranará las oportunidades de la industria de defensa en un entorno global de incertidumbre. Su intervención será presentada por el socio de Ciberseguridad y responsable del sector Aeroespacial y Defensa de Deloitte, Óscar Martín.

A continuación, tendrá lugar la ponencia de la fiscal de Sala del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien profundizará en la seguridad jurídica como marco institucional imprescindible para garantizar la estabilidad y el crecimiento de las empresas en España.

Por otro lado, la visión europeísta vendrá de la mano del director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja. Durante su intervención, Calleja analizará el posicionamiento de Andalucía y Extremadura dentro de las políticas de la Unión y su papel estratégico como puente hacia otros mercados.

Por otro lado, la jornada abordará la capacidad transformadora de los ciudadanos y los empresarios en un diálogo entre el presidente de Cesur, José Manuel González, y la fundadora y presidenta de España Mejor, Miriam González. Ambos conversarán sobre cómo una gestión eficiente y una sociedad civil activa pueden impulsar cambios estructurales en el país.

Asimismo, Cesur ha informado de que el programa también apuesta por la innovación y el emprendimiento. En un formato dinámico, modelo podcast con Ac2ality, la general manager para Europa de Fever, Rocío Trujillo, y el senior director International de Glovo, Arturo Rodríguez, conversarán con Daniela MacArena sobre cómo se ha convertido una idea local en una empresa global.

La jornada finalizará con la intervención del fundador y CEO de La Casa de las Carcasas, Ismael Villalobos, quien mantendrá un encuentro con jóvenes para detallar su trayectoria desde sus orígenes en Extremadura hasta liderar una red de más de mil tiendas en el mundo.

Finalmente, el encuentro será clausurado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Deloitte, Nistics, Recoletas Salud y Cajamar como patrocinadores, reafirmando la apuesta del sector privado por la excelencia y la proyección internacional del sur de España.