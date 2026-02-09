El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva homenajea a los 90 profesionales jubilados durante el pasado año

Acto de homenaje a los 90 profesionales jubilados durante el pasado año en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha rendido homenaje a los 90 profesionales jubilados durante el pasado año tras décadas de servicio. En un emotivo acto, los asistentes han recibido el reconocimiento a una vida de vocación, profesionalidad y compromiso con la salud y el cuidado de los pacientes de Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, presidido por el director gerente del Hospital, Manuel García de la Vega, acompañado por su equipo directivo, el evento ha sido "fiel reflejo" del agradecimiento a todos ellos.

"El trabajo que habéis desarrollado, cada uno en vuestro campo, ha sido un pilar fundamental para garantizar la salud de la ciudadanía. Habéis sido los referentes, los maestros de las nuevas promociones que hoy se forman con nosotros, vuestro legado de compromiso es el mayor activo que nos dejáis. Os lleváis nuestro agradecimiento y el de una sociedad que valora vuestro esfuerzo y entrega diaria", ha manifestado.

El momento "más emotivo" de la jornada ha llegado con el testimonio de cuatro profesionales que, en representación de sus compañeros, han hecho un recorrido por sus trayectorias. El doctor Antonio Ruano, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología; la enfermera Camelia García, jefa del servicio de Formación Continuada; la trabajadora social Lourdes Irezábal, del servicio de Atención a la Ciudadanía del Centro de Especialidades Virgen de la Cinta; y la auxiliar administrativa María el Rocío Díaz, con una vida dedicada a la secretaría asistencial del Hospital Vázquez Díaz.

Juntos han compartido los mejores momentos de su vida laboral sin faltar las anécdotas. Tras los discursos, se ha proyectado un vídeo conmemorativo que ha repasado, a través de fotografías, los momentos compartidos por los jubilados junto a sus compañeros a lo largo de su vida hospitalaria; un viaje visual por pasillos, guardias y celebraciones que ha arrancado los aplausos de los asistentes.

Como broche final, cada profesional ha recibido un obsequio para simbolizar que, aunque finalice su etapa laboral, su vinculación con la comunidad sanitaria y el inicio de su nueva vida personal son parte de un mismo camino de crecimiento.

Durante 2025, se han jubilado profesionales de distintos centros del Hospital Universitario, en Juan Ramón Jiménez, Vázquez Díaz y Virgen de la Cinta, de los cuales medio centenar son personal de Enfermería, 27 de gestión y servicios y 13 facultativos, dejando una huella imborrable entre sus compañeros.