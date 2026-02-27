Cesur reclama en Bruselas infraestructuras hídricas y "reglas de juego iguales para todos" en el comercio internacional

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha emprendido una nueva misión empresarial en Bruselas los días 25 y 26 de febrero. - CESUR

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha emprendido una nueva misión empresarial en Bruselas con el objetivo de situar en el centro de la agenda europea las necesidades "urgentes" del tejido productivo de Andalucía y Extremadura. Durante dos jornadas de trabajo, celebradas los días 25 y 26 de febrero, la delegación empresarial ha trasladado a los organismos comunitarios la urgencia de acometer infraestructuras hídricas y de establecer reglas de juego iguales para todos en el comercio internacional.

En una nota de prensa, Cesur ha explicado que la delegación ha mantenido un encuentro con Paulina Dejmek Hack, jefa de gabinete de la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que también ha participado Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Los empresarios también han mantenido reuniones clave con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Reper), donde se han entrevistado con los consejeros de Agricultura, Pablo Pindado; Comercio Internacional, Eva Llorente; y Medioambiente, Sergio Álvarez. Asimismo, la agenda ha incluido encuentro un con Diego Canga, director general adjunto y director responsable de Divulgación, Investigación e Indicaciones Geográficas en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, y con la delegada de la Junta de Extremadura, Irene Palomino.

Uno de los puntos trasladados por Cesur ha sido la "falta de reciprocidad" en los acuerdos comerciales con terceros países, una "preocupación" que se intensifica ante el escenario actual de Mercosur. En este ámbito, la asociación ha exigido a Bruselas un control de fronteras y puertos a nivel europeo mucho "más riguroso" para garantizar que dichos pactos con Mercosur se cumplan en "igualdad de condiciones".

Asimismo, los empresarios del sur han solicitado que se asegure la "reciprocidad real" en las exigencias, equiparando los estándares de los productos importados con los que se producen dentro de la Unión Europea. En este sentido, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha asegurado que hay mucha desinformación con Mercosur; que la competitividad en igualdad de condiciones está asegurada y que se han triplicado los controles en fronteras. "Mercosur es un gran acuerdo y muy beneficioso", ha subrayado Canga.

Cesur ha reclamado que la Unión Europea optimice los recursos hídricos mediante la puesta en marcha de infraestructuras vitales que palien el déficit estructural de la región, ante la inoperancia del Gobierno de España. Entre las peticiones concretas destacan la construcción de desaladoras en zonas costeras y secas para asegurar el abastecimiento agrícola; el impulso definitivo a la reutilización de aguas depuradas tanto para uso urbano como agrícola y la apertura de vías de colaboración público-privada financiadas directamente desde Bruselas.

En este sentido, ante la falta de presupuestos nacionales en España, Cesur solicita mecanismos financieros directos con la UE para no frenar obras hidráulicas que son "cuestión de supervivencia económica". Desde la Comisión de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva han asegurado que están abiertos a todas estas medidas y que se van a reprogramar fondos de cohesión para infraestructuras hídricas, además de poner a disposición otras vías de financiación, también previstas en la nueva PAC, para infraestructuras de regadío.

Respecto a la Política Agrícola Común (PAC), Cesur ha solicitado asegurar que las inversiones futuras se concentren en infraestructuras rurales y ha pedido claridad en los procedimientos de la Reserva de Crisis, para que estos fondos actúen de manera ágil ante situaciones climáticas o de mercado extremas. Definitivamente, Cesur ha podido chequear los planes de la nueva PAC, cuyo presupuesto para el periodo 2028/2034 será mayor que el actual y se actualizará con el IPC. Además, contará con montante importante para la investigación e inversiones de mejora. Por lo expuesto, el Círculo de Empresarios del Sur de España ha corroborado que algo profundo está cambiando dentro de la Comisión Europea, con políticas más pegadas al terreno y contando con todos los sectores implicados.

A este viaje profesional han asistido los miembros de CESUR Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur; Rosa Martínez, directora de comisiones de la asociación; Jaime Trueba, presidente de Efyasa; Enrique Colilles, CEO de TMH Holding; Juan Báñez, CEO de Cuna de Platero; Manuel Romero, consejero delegado de Emasesa; Francisco Javier Silva, manager de Ecoterrae, y Rafael Ripoll, adviser de Andersen.