Cetursa lamenta el daño económico y de imagen a Sierra Nevada por "huelgas preventivas" de la plantilla

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, ha lamentado la huelga convocada el pasado sábado en la estación de esquí de Sierra Nevada en el "fin de semana estrella" de esta temporada al coincidir con el puente del Día de Andalucía, una situación por la que la empresa pública que gestiona el recinto dejó de facturar cerca de 800.000 euros y el impacto en el conjunto de la estación y el resto de la provincia está en torno a los "seis o siete millones de euros".

A las pérdidas económicas Ibáñez ha sumado este lunes el "perjuicio a la imagen como destino turístico de esta tierra", censurando que se hagan "huelgas preventivamente, sin negociaciones previas" y "con puntos muy cercanos" en todos aquellos aspectos que se pactaron en el acuerdo que desconvocó la huelga en 2024 con un plan a desarrollar en cinco años.

"Si cada vez que concedes una cosa haces una escalada para ir más allá pues es imposible llegar a un acuerdo, es muy muy difícil", ha relatado, garantizado que desde Cetursa están "siempre dispuestos a dialogar sobre los puntos" para los que cuentan con autorización por parte de la Junta de Andalucía para poder seguir avanzando y que han sido comunicados a la plantilla.

"En lo que o no tenemos autorización o se nos ha denegado ya, pues ya estaba puesto en el acuerdo de 2024 --donde se condicionaron esos aspectos al visto bueno del Gobierno andaluz--. Se ha referido concretamente al plus por trabajo en altura, matizando que a quien trabaja a 650 o 670 metros de altitud "es fácilmente comprensible que nos digan que no entra dentro de las posibilidades de la Junta de Andalucía".

"El seguro para todos los trabajadores de la Junta de Andalucía es único y no a la carta según para qué caso pues también es bastante lógico", relata Ibáñez, quien agrega que las salidas incentivadas "si hay que hacer algún día, será un acuerdo para toda la Junta de Andalucía no solamente para Cetursa Sierra Nevada".

Ha defendido, no obstante, que sí hay posturas muy acercadas en algo que antes "era esencial" pero ahora "se olvida lo ya concedido", como el estudio del impacto del trabajo en altura que reclamó la plantilla y que está publicado; o las 122 plazas de promoción interna por vacantes que generarán al menos otras 30 o 40 vacantes más, producidas por aquellos trabajadores que promocionen a categorías superiores.

"La escalada continua de reivindicaciones para todos los años hacer huelga a la primera de cambio, es el daño que se crea esta tierra", ha reivindicado Ibáñez, recalcando que la estación de Sierra Nevada "es de todos los andaluces, aquí no hay otro propietario" y son esos "ocho millones de andaluces los que se ven perjudicados".