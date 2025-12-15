El CEU ofrece una formación en inteligencia artificial en colaboración con Microsoft, Founderz y VS Sistemas

El coordinador del Grado de Marketing de la Universidad CEU Fernando III, Enrique Carvajal, ha presentado una formación del CEU en inteligencia artificial (IA) dirigida a toda su comunidad educativa. - CEU

El CEU en Andalucía y la Universidad CEU Fernando III (CEU UF3) han alcanzado un acuerdo estratégico, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la CEU UF3, para ofrecer una formación integral en inteligencia artificial (IA) dirigida a toda su comunidad educativa. La iniciativa se desarrolla en colaboración con Microsoft, Founderz y VS Sistemas, con el objetivo de "capacitar a estudiantes, docentes y personal de administración en el uso crítico, ético y práctico de la IA".

Según una nota remitida por la institución académica, el salón de actos del campus universitario acogió "abarrotado" la presentación oficial del curso y la primera clase magistral, impartida por el MVP de Microsoft, Javier Armesto. El acto fue presentado por el coordinador del Grado de Marketing de la Universidad CEU Fernando III, Enrique Carvajal, quien subrayó al inicio la importancia de una formación rigurosa en este campo, en el que "el 94% de los usuarios de IA realmente no sabemos utilizarla, a pesar de emplear estas herramientas a diario".

Durante su intervención, Armesto mostró ejemplos prácticos de cómo la IA puede agilizar tareas diarias sin necesidad de conocimientos de programación. Al hilo, el MVP de Microsoft ha considerado que "la IA es una gran oportunidad, pero requiere de 'soft skills'", y ha matizado que nos encontramos "en una ola a la que no se le adivina el fin", motivo por el que "debemos quedarnos en el medio, en la creatividad, con un uso crítico y sin que nos sobrepase el constante avance de la tecnología", comentó aludiendo al FOMO (miedo a quedarse fuera, por sus siglas en inglés).

En línea con esta visión, el CEO de VS Sistemas, José Pedraza, empresa colaboradora en el proyecto, ha animado a los asistentes a reflexionar sobre qué valoran realmente las empresas al contratar, y ha considerado que "las organizaciones pueden formar, pero no educar". En relación, ha afirmado que "las habilidades blandas --empatía, educación, trabajo en equipo-- son las que nos definen y las que más valoran las compañías".

En contexto, la jornada contó también con la intervención virtual de la directora de Capacitación en IA de Microsoft España, Sonia Marzo, quien alentó a los asistentes y les aseguró que "esta formación os dará las bases para un uso íntegro y seguro de la IA".

Por su parte, el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo, destacó en la presentación la importancia de acercar la IA a toda la comunidad educativa, que "ha llegado para quedarse", al tiempo que ha apuntado que "como institución que apuesta por la excelencia, debemos ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de asumir el liderazgo digital que las empresas demandan".

Asimismo, el vicepresidente de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo, Juan Jurado, ha apostillado que "la IA es una herramienta valiosa que une a dos sectores esenciales: el educativo y el tecnológico", y ha definido como "imprescindible" la promoción de un uso "crítico, ético y constructivo".

El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, Pablo Gutiérrez de Cabiedes, ha concretado que la formación integral del CEU también abarca el uso responsable y con criterio crítico de la tecnología, "desde el colegio hasta la universidad, todos deben entender y aprender a utilizar la IA a la luz de los valores que transmitimos, siempre al servicio del bien común, precisamente para seguir construyendo una vida y un mundo más humano, que no deje de mirar a la verdad, a la bondad y a la belleza".

En esta misma línea, el director del área de Formación Profesional CEU y de CEU FP Sevilla, Juan Ignacio de la Fuente, ha animado a los estudiantes a aprovechar estas oportunidades, "que permiten a nuestros alumnos destacar en el futuro".

En definitiva, esta colaboración se enmarca en la estrategia nacional de Microsoft para democratizar la IA responsable. En 2025, la compañía ha ofrecido esta formación gratuita, respondiendo a una "demanda creciente", en la que el 77 por ciento de los líderes empresariales considera que la IA "es clave para la competitividad", y sólo el 39 por ciento de los profesionales ha recibido formación específica, según el 'Informe de Tendencias Laborales' de Microsoft. El acuerdo permite que el curso sea gratuito para el alumnado, el profesorado y el personal de los centros del CEU en Andalucía.