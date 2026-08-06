La Charca de Suárez de Motril (Granada) ya cuenta con Centro de Interpretación

El Centro de Interpretación de la Charca de Suárez de Motril, una nueva infraestructura que contará con una sala para proyecciones audiovisuales y que permitirá conocer en profundidad la riqueza natural, la biodiversidad y la importancia de este enclave. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el concejal de Mantenimiento del Municipio, Gestión de Infraestructuras y Obras Públicas, José Balderas, y la concejal de Medio Ambiente, Raquel Escámez, han visitado la Reserva Natural de la Charca de Suárez para comprobar el estado del nuevo Centro de Interpretación de la Charca de Suárez, que se une al Centro de Recepción de Visitantes.

La Reserva Natural de la Charca de Suárez es un espacio natural y la última de las zonas húmedas de la costa de Granada y en su interior pueden observarse más de 200 especies de fauna, mayoritariamente aves. Este espacio tiene un amplio reconocimiento internacional por ser una de las escasas zonas de Europa donde existe una población estable de focha moruna, declarada en España en peligro crítico de extinción.

En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Motril ha destinado cerca de 1,5 millones de euros a la mejora de la charca mediante la dotación de nuevas infraestructuras y equipamientos. Por ello, la reserva ha inaugurado un nuevo espacio: el Centro de Interpretación de la Charca de Suárez, una nueva infraestructura que contará con una sala para proyecciones audiovisuales y que permitirá conocer en profundidad la riqueza natural, la biodiversidad y la importancia de este enclave privilegiado.

Para la primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, este espacio natural representa "un auténtico orgullo para todos los motrileños y motrileñas", de ahí la necesidad de "continuar invirtiendo con fondos propios en su mejora", un hecho que se une con el resto de las inversiones realizadas por parte de la Junta de Andalucía para "cuidar una de las maravillas naturales más importantes de nuestra comunidad autónoma".

"En estos últimos cuatro años hemos invertido más de un millón y medio de euros en la Charca de Suárez y solo estamos hablando de inversiones del propio Ayuntamiento de Motril. Hablamos de la construcción del Centro de Recepción de Visitantes que ya está funcionando prácticamente durante todo el año, con exposiciones temporales y permanentes, así como decidimos dar un salto más y, con fondos europeos, se procedió a la construcción del nuevo Centro de Interpretación, nuevas oficinas para la gestión del espacio y su dotación de mobiliario", ha subrayado la alcaldesa.

Además, con cargo a los remanentes del Ayuntamiento de Motril, Luisa García Chamorro ha anunciado que se invertirá una partida de casi 30.000 euros para el arreglo exterior de toda la Charca de Suárez, entendiendo que este importante espacio necesita contar con unas instalaciones adecuadas a sus necesidades. Además, tras la realización del proceso selectivo, en las próximas semanas se van a incorporar nuevos trabajadores para que esta reserva pueda permanecer abierta prácticamente la totalidad del año.