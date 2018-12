Chaves toma la palabra en el cierre del juicio de los ERE: "Ha sido una experiencia vital"

Actualizado 17/12/2018 14:48:20 CET

El expresidente de la Junta Manuel Chaves ha expresado que el juicio de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, que ha concluido este lunes a las 14,14 horas, ha sido "un cúmulo de conocimiento e información" por las intervenciones del Ministerio Fiscal y los abogados de las acusaciones y las defensas: "Ha sido una experiencia vital".

Tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, ha abierto el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que no han hecho uso del mismo, si bien todos ellos han dado a las gracias a la Sala, siendo la fórmula usada por la mayoría de ellos: "Nada que añadir, señorías, muchas gracias".

No obstante, los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán han añadido algunas más. Así, Chaves, el cuarto en ser llamado por el tribunal, ha afirmado que no tenía "nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas "ha sido un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital".

Por su parte, Griñán ha mostrado su "pleno convencimiento y apoyo" a lo dicho por su letrado, José María Mohedano, especialmente lo indicado en el informe de Lozano, en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala.