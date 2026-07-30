La CHG autoriza el riego de 512 hectáreas de olivar a través de las aguas regeneradas de la EDAR de Bailén (Jaén)

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JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha resuelto la concesión administrativa para la reutilización de aguas regeneradas destinada al riego de 512 hectáreas de olivar en el término municipal de Bailén (Jaén), con origen en la EDAR del municipio.

La concesión, solicitada por la Comunidad de Regantes Regajo-Galera, autoriza un volumen máximo anual de 612.000 metros cúbicos, vinculado a la producción de agua regenerada de la EDAR de Bailén, y tendrá una vigencia de 20 años condicionada al cumplimiento de los requisitos sanitarios y ambientales establecidos en la normativa vigente.

Desde el organismo de cuencia se ha informado de que con esta resolución, el volumen total de aguas regeneradas ya autorizado en la provincia de Jaén asciende a más de 6,625 hectómetros cúbicos al año. La concesión queda supeditada a la obtención de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas, requisito imprescindible para su eficacia.

Asimismo, se establecen condiciones específicas relativas al control de calidad del agua regenerada conforme al Real Decreto 1085/2024 y a la instalación de sistemas de medición y registro volumétrico.

El uso autorizado es agropecuario-regadío (leñosos-olivar) mediante riego por goteo. La captación se realizará en el punto de entrega de agua regenerada, garantizando que el agua utilizada haya sido sometida en todo momento al tratamiento previsto.

Además de esta concesión en Bailén, el organismo continúa avanzando en la asignación de 20 hectómetros cúbicos de la reserva de regeneradas en la cuenca, pertenecientes al Plan Hidrológico anterior, de los que ya ha aprobado 17 hectómetros cúbicos y avanza en la tramitación de otros 20 hectómetros cúbicos del plan vigente.