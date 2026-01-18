Chimeneas y Jete (Granada) recibirán más de 29.000 euros para reparar infraestructuras municipales dañadas por la DANA

Archivo - Inundaciones en bajos de viviendas en el área metropolitana de Granada tras intensas lluvias - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se acuerda la asignación de subvenciones destinadas a la recuperación de los daños causados por las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

Cabe enmarcar que durante el mencionado periodo los territorios de Chimeneas y Jete (Granada) fueron declarados Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia de inundaciones producidas por fenómenos meteorológicos adversos.

Así, la resolución establece para la provincia Granada una subvención total de 29.465,3 euros, destinada a dos proyectos, sobre un presupuesto global de obras proyectadas de 59.504,96 euros, para la reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial, por las afecciones producidas por la DANA los días 12 y 13 de noviembre de 2024.

En Chimeneas, se llevará a cabo la reparación del camino rural Chozas/Zafayona, una actuación destinada a reforzar la seguridad y durabilidad de esta vía mediante la regularización del terreno y la ejecución de un nuevo firme con zahorra artificial, mejorando su capacidad portante y elevando la rasante para una mejor protección frente a las aguas de lluvia.

Por su parte, en Jete se actuará sobre el Centro Guadalinfo, donde se reparará la solería de terrazo de la sala afectada por humedades y filtraciones de agua, con el objetivo de recuperar las condiciones adecuadas de uso de esta instalación municipal.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno han desarrollado las comprobaciones legales establecidas y, una vez que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se culmina la tramitación del procedimiento con la asignación de las subvenciones.