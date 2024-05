Los chiringuitos andaluces, "afixiados" por la subida "enorme" del canon de ocupación y por "una primavera de invierno"

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los chiringuitos andaluces señalan que las ventas durante los meses de marzo y abril han caído de "forma general en torno a un 20%", en comparación con 2023 en el mismo tramo temporal, por "un invierno de verano y una primavera de invierno" que "estropeó la Semana Santa entera". Además, ha agregado que "el descenso de las ventas sumado a una subida enorme del canon de ocupación por parte del Ministerio" hace que "estemos un poco asfixiados".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Federación de Empresarios de Playas (Faeplayas), Norberto del Castillo, ha señalado que aunque "todas estas lluvias no han hecho demasiado daño físico" a las instalaciones de los chiringuitos si que ha provocado una "bajada" en las ventas a nivel general. No obstante, ha subrayado que el "descenso" de la demanda "se ha dado en algunos puntos mientras que en otros no" ya que "depende de la influencia".

En concreto, ha indicado que las ventas de abril del año pasado fueron "mayores" debido a que la Semana Santa se celebró en dicho mes, por tanto es "normal que este año bajen en este mes". Pero a pesar de que este año dicha festividad se ha dado en marzo "las ventas han sufrido una caída en comparación con el 2023" debido a las "lluvias, vientos, días nublados y temporales". Estos fenómenos metereológicos han provocado que "muchas personas al abrir la ventana piense en otra cosa en vez de en la playa".

Por último, del Castillo ha destacado que las expectativas de cara al verano dependen de "si el tiempo a compaña" que "normalmente" en el periodo estival "debería acompañar" son "buenas". No obstante, ha insistido en que "hay personas que dicen que en verano ya se recuperarán las ventas pero lo que se pierde ya no se recupera".