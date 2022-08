Chiringuitos andaluces viven un "excelente" verano de 2022, aunque lo ven "irregular" por el aumento de los costes

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas) ha señalado este martes que la temporada actual de los chiringuitos ha sido "excelente" en comparación con los años 2020 y 2021 --especialmente marcados por el impacto de la pandemia del coronavirus--, aunque ha apuntado que se ha caracterizado por ser "irregular" por la subida de costes energéticos, de transporte y de materias primas.

Así lo ha indicado el presidente de Faeplayas, Manuel Villafaína, en declaraciones a Europa Press, en las que ha destacado que este mes ha sido "un mes normal de agosto, con mucho turismo nacional". "Se han notado los años que la gente lleva sin viajar; se han tomado sus vacaciones a pecho", ha agregado.

Asimismo, ha incidido en que durante los meses de julio y agosto han "trabajado bien" y que han notado "ganas por parte de los clientes de gastar el dinero". No obstante, ha apostillado que "es cierto que los primeros días de julio no respondieron a las expectativas, pero sí los últimos 15, y ha pasado lo mismo en el mes de agosto". Por lo tanto, el presidente ha asegurado que están "muy contentos" porque han tenido una "temporada buena hasta el momento", aunque ha advertido que no saben "qué va a pasar a partir de ahora".

Según ha explicado Villafaína, los establecimientos han subido sus precios entre un 3 y un 5%", un aumento que si bien ha destacado, "no ha sido proporcional" al crecimiento de los costes energéticos, alimenticios y de transporte.

En este sentido, ha afirmado que a los chiringuitos no les ha dado tiempo a "reaccionar" a este escenario, pero cree que, a pesar de ello, esta temporada han ofrecido "un gran servicio con muy buena calidad y buen precio".

Por otro lado, Villafaína ha aclarado que el real decreto aprobado por el gobierno el pasado 1 de agosto, por el que se introducen cambios normativos que afectan a la línea de costas, no les hace "mucho daño", ya que es una ley que "ya estaba hecha, exceptuando el apunte sobre los sótanos --con los que no podrán contar--".

"En cuanto a las zonas no urbanas, habrá que desmontar (estos establecimientos), pero eso también venía en la ley anteriormente", ha apuntado. El presidente ha concluido con que "no es cierto que haya que desmontar en aquellos tramos urbanos donde los chiringuitos podrán seguir abiertos todo el año y sin desmontar".