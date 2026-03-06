El X ciclo 'De lo cantado y sus márgenes' se celebrará en Úbeda del 18 al 21 de marzo y estará dedicado a Javier Krahe

Presentación del X ciclo 'De lo cantado y sus márgenes' - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El X ciclo 'De lo cantado y sus márgenes', integrado en las XIII Jornadas 'Sabina por aquí' que se celebran en Úbeda (Jaén), estará dedicado al cantautor Javier Krahe. Se desarrollarán entre el 18 y el 21 de marzo con dos conferencias y un concierto homenaje.

Juanjo Gordillo, del colectivo Peor Para el Sol, promotor de las jornadas; el director de la UNED en la provincia, Vicente Ruiz, y la concejala de Cultura Úbeda, Elena Rodríguez, han presentado este viernes esta nueva edición.

El ciclo se ha consolidado como un espacio dedicado al estudio y disfrute de la canción de autor desde una perspectiva cultural y académica, según ha valorado Gordillo. Ha destacado, además, que la canción de autor es un vehículo fundamental para el desarrollo y la dignificación de la lengua.

Tras señalar la relevancia literaria de Javier Krahe, cuya influencia ha sido clave en la música española contemporánea, ha explicado que el ciclo combina reflexión teórica y experiencia musical, integrando conferencias y actuaciones para ofrecer una visión completa del legado del cantautor homenajeado.

Por su parte, Ruiz ha precisado esta iniciativa combina el análisis académico con la divulgación cultural para profundizar en la obra de grandes cantautores. Tiene el respaldo académico del Departamento de Filología Española de la UNED y está coordinada por el catedrático de Literatura Española Guillermo Laín, lo que aporta el rigor científico a las jornadas.

La concejala de Cultura ha agradecido el trabajo del colectivo Peor Para el Sol y la implicación de la UNED en la organización de estas propuestas que enriquecen la programación de Úbeda. Es el caso del ciclo y las jornadas, que "se han consolidado como un importante punto de encuentro para amantes de la música, la literatura y la reflexión cultural".

Además, ha aplaudido la elección de Javier Krahe como protagonista de esta décima edición, "uno de los cantautores más brillantes e inteligentes" de España, cuya obra combina ironía, compromiso social, literatura y un humor muy característico.

El ciclo comenzará el 18 de marzo, a las 20,00 horas, en la sede de la UNED de Úbeda con la conferencia 'Javier Krahe, lector de Borges', a cargo del investigador predoctoral Abdón Torresano, que analizará la influencia del escritor argentino en la obra del cantautor.

El día siguiente será el turno de la profesora de Teoría de la Literatura de la UNED Clara Isabel Martínez. Ofrecerá la ponencia 'Del chascarrillo al ingenio. Gradaciones del humor en la canción de Krahé', centrada en el análisis del humor y los recursos literarios presentes en sus composiciones.

El programa culminará el 21 de marzo, a las 21,00 horas en el Palacio Anguís de Medinilla, con el concierto homenaje 'Y todo es vanidad'. Participarán Javier Batanero, Triogé, Mario Factótum, Alfonso del Valle y Santy Pérez, quienes interpretarán una selección de canciones del repertorio de Krahe. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma Entradium.com o en taquilla.