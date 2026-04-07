Un ciclo de conferencias conmemora los 500 años del paso de la Corte de Carlos V por Córdoba

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con el Real Círculo de la Amistad, ha organizado un ciclo de cuatro conferencias bajo el título 'Carlos V en Córdoba. 500 años del paso de la Corte Imperial por la ciudad 1526-2026', un programa en el que participan expertos en la materia.

Según ha informado el Ayuntamiento, estas charlas conmemoran la presencia en Córdoba de Carlos V y su esposa Isabel de Portugal, así como de todo su séquito cortesano, entre el 20 y 23 de mayo de 1526. Habían contraído matrimonio en Sevilla dos meses antes e iniciaron un viaje por Andalucía que les llevaría hasta Granada. En la capital cordobesa entraron por la Puerta Osario y se detuvieron cuatro jornadas, durante las que se les agasajó con todo tipo de galas, incluidos festejos taurinos.

Las conferencias arrancan este miércoles, día 8 de abril, con Enrique Soria, catedrático de Historia Moderna de la UCO, que tratará sobre la sociedad cordobesa que recibió al emperador. El jueves 16 de abril, Fernando Bouza, catedrático de la Universidad Complutense, hablará de la corte imperial y especialmente de la figura de la emperatriz Isabel de Portugal.

Por su parte, Ana Verdú, exdirectora del Archivo Municipal, expondrá el jueves 23 de abril lo más destacado de la documentación que se custodia en dicha institución a propósito de Carlos V y su paso por Córdoba. Cerrará el ciclo el también cordobés Antonio Urquízar, catedrático de Historia del Arte de la UNED, quien el miércoles 29 de abril hablará de la intervención renacentista de la Mezquita-Catedral.

Todas las ponencias son de libre acceso y tendrán lugar a las 20,00 horas en el salón Julio Romero de Torres del Real Círculo de la Amistad. Para culminar esta efeméride, el Archivo Municipal prevé organizar en otoño una exposición con los principales documentos que conserva relativos a la figura de Carlos V a la par que se presentará el catálogo conmemorativo editado para la ocasión, que incluirá los textos de las cuatro conferencias.